5 filmes franceses recentes para entender o cinema contemporâneo

O cinema francês contemporâneo tem se destacado no cenário global com produções aclamadas em festivais e premiações. Além das salas de cinema, os longas ganharam espaço nos serviços de streaming, que reúnem obras que ajudam a compreender a cinematografia francesa.

Os filmes exploram gêneros distintos, desde drama à suspenses com toques de terror. Para quem deseja se aprofundar no cinema francês contemporâneo, a reportagem separou cinco títulos aclamados pela crítica e disponíveis online.

“Anatomia de uma queda”

Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original em 2024, este filme da diretora Justine Triet acompanha uma escritora acusada de assassinar o marido. O que começa como uma investigação policial se transforma em um drama psicológico sobre a dinâmica de um relacionamento e as verdades que se perdem em uma narrativa.

A trama prende a atenção ao explorar a ambiguidade dos fatos, deixando o espectador em dúvida até o final. O longa está disponível para assinantes do Prime Video.

“Titane”

O longa de ficção científica é vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2021. Dirigido por Julia Ducournau, o filme mistura terror e drama para contar a história de uma jovem com uma placa de titânio na cabeça que desenvolve uma estranha conexão com carros.

Com uma narrativa que foge do convencional, o filme aborda questões de identidade, gênero e família. Pode ser encontrado na plataforma MUBI.

“O acontecimento”

Baseado no livro de Annie Ernaux, vencedora do Nobel de Literatura, este drama de 2021 retrata a jornada de uma estudante que busca um aborto ilegal na França da década de 1960. O filme, dirigido por Audrey Diwan, possui uma abordagem direta e corajosa de um tema ainda muito atual.

A câmera acompanha de perto a protagonista, criando uma experiência angustiante sobre a luta por autonomia sobre o próprio corpo. O filme está disponível no Prime Video.

“As ilusões perdidas”

Adaptado do clássico romance de Honoré de Balzac, este longa de 2021 relata a ascensão e queda de Rubempré, um jovem escritor na Paris no século 19. A narrativa expõe os sonhos corrompidos do personagem pela imprensa e elite do período.

O filme faz um paralelo inteligente entre a imprensa daquela época e o cenário midiático atual. Pode ser alugado no Prime Video.

“Saint Omer”

Este drama tribunal de 2022, dirigido por Alice Diop, foi o representante da França no Oscar. A história acompanha uma romancista que acompanha o julgamento de uma mulher acusada de matar a própria filha.

Com atuações intensas, "Saint Omer" reflete sobre justiça, imigração e os complexos laços entre mães e filhas. O longa está disponível para aluguel no Prime Video.

