Festival de Cinema Francês 2025: o que assistir e como aproveitar

O Festival de Cinema Francês terá sua 16ª edição no Brasil a partir desta quinta-feira (27/11), com término em 10 de dezembro de 2025, e BH será umas sedes. O evento traz uma seleção especial, contando com 20 longas que integraram festivais prestigiados como Cannes e Veneza.

O festival, que passa por mais de 50 cidades em todo o país, é uma oportunidade para o público conhecer os lançamentos mais aclamados do cinema francês. A edição também homenageia o ator e diretor Pierre Richard e tem a atriz Isabelle Huppert como convidada de honra.

Confira os principais destaques da programação:

"O Segredo da Chef": filme de Amélie Bonnin que foi a abertura do Festival de Cannes 2025.

"Jovens Mães": dos irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne.

"O Estrangeiro": aguardada adaptação da obra de Albert Camus, com direção de François Ozon.

"Mãos à Obra": dirigido por Valérie Donzelli, o longa venceu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza de 2025.

"Sonho, Logo Existo": produção estrelada por Pierre Richard, o grande homenageado desta edição.

"13 Dias, 13 Noites": um drama assinado por Martin Bourboulon.

Como participar e comprar ingressos

O festival de Cinema Francês ocorre em cinemas selecionados. Em Belo Horizonte, por exemplo, as sessões serão no UNA Cine Belas Artes, Ponteio e Centro Cultural Unimed-BH Minas.

Outras cidades mineiras também receberão o evento, sendo elas Itajubá (Sul de Minas), Juiz de Fora (Zona da Mata), Montes Claros (Norte de Minas) e Poços de Caldas (Sul de Minas). A programação completa, com datas, horários e locais de exibição para cada município, está disponível no site oficial do evento.

Os ingressos podem ser adquiridos tanto nas bilheterias dos cinemas participantes quanto nas plataformas de venda online. Os valores variam conforme a sala e a cidade, com opções de meia-entrada para estudantes, idosos e outros beneficiários, conforme a legislação vigente.

Para aproveitar melhor a experiência, a recomendação é consultar a programação com antecedência e planejar quais sessões assistir. Os filmes mais populares costumam ter ingressos esgotados rapidamente, especialmente nos fins de semana.

Programação

Festival de Cinema Francês do Brasil 2025

Dias: entre esta quinta-feira (27/11) e 10/12

Site: https://festivalcinefrances.com.br/

