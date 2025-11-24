Orquestra Sinfônica do Equador e Alvaro Siviero no Palácio das Artes

Ao lado da Orquestra Sinfônica Nacional do Equador, o pianista Álvaro Siviero desembarca em Belo Horizonte para apresentação nesta segunda-feira (24/11), no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. Os músicos interpretam o Concerto nº 5, “Imperador”, de Beethoven, sob regência do maestro Iñigo Pirfano. O espetáculo faz parte das comemorações pelos 75 anos da orquestra equatoriana e marca uma nova etapa da longa trajetória entre o pianista e o maestro.



A amizade entre eles surgiu há mais de uma década, quando Siviero conheceu Pirfano durante viagem para a Espanha. “Surgiu uma amizade musical, uma empatia enorme, tanto que fizemos uma turnê grande pela Espanha, com o concerto ‘Imperador’, o mesmo que apresentaremos no Brasil”, relembra.



Desde então, se apresentaram em diferentes países, construindo uma linguagem que, segundo Siviero, transforma cada apresentação em um encontro vivo. “A música é vida, então, se a inspiração nos leva para um lugar ou para outro, não podemos deixar de segui-la. No último ensaio para o concerto, segui a minha inspiração, estava especialmente inspirado, e o Pirfano me seguiu em tudo com uma coordenação absoluta. Então, é uma alegria muito grande poder estar trabalhando com ele”, conta.



A série de concertos no Brasil, que inclui apresentações em Belo Horizonte e São Paulo, é inteiramente dedicada a Beethoven, compositor que, para Siviero, representa ruptura, contestação e força transformadora. “Ele causou uma ruptura no mundo musical, é o responsável pelo início do movimento romântico na música. O romantismo na música começou por conta do Beethoven e ele é tão genial ”, afirma Alvaro Siviero.



O programa inclui o Concerto para piano n.5 em mi bemol maior, Op.73, o “Imperador”, e a Sinfonia n.5 em dó menor, Op.67. O pianista também destaca o papel da música clássica como caminho para despertar sensibilidade e senso crítico em uma sociedade cada vez mais dispersa. Para ele, é fundamental a conexão dos músicos com o público.



GRANDES CLÁSSICOS

“As pessoas hoje não conhecem os grandes clássicos da música, não por má vontade, mas por falta de acesso à informação. Ninguém ama o que não conhece. Um ‘pancadão’ ou um funk estão à mesma distância de uma sinfonia de Beethoven: um clique na internet. Hoje, com as plataformas digitais, são tantas possibilidades, as pessoas não acessam aquilo que pode realmente alimentar a alma delas, a afetividade delas, que pode enriquecê-las, e esse o motivo por trás de termos escolhido Beethoven para as apresentações”, conta.



O músico descreve a música como instrumento de consciência e refinamento humano. Para ele, a música “é muito séria, é uma comunicação, pode te comover e te levar às lágrimas.” Segundo Alvaro Siviero, estar no palco com o maestro Iñigo Pirfano é a garantia de sintonia: “significa a segurança absoluta de que no palco vai acontecer um êxtase sonoro.”



Toda a renda da apresentação em BH será destinada à organização "Enlace Minas", que atua na formação, inserção social e valorização de mulheres. Siviero vê a doação como parte do propósito da turnê. “Temos que rechear a nossa sociedade de conhecimento, de informação, de formação, de desenvolvimento de um bom sentido crítico. A música ajuda enormemente a desenvolver esses aspectos que te levam a buscar o que realmente vale a pena, é por isso que a música que nós vamos fazer chama-se clássica ou erudita”, afirma o pianista.

*Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco