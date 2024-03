O pianista Alvaro Siviero se apresenta nesta quarta-feira (27/3), às 20h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto). O recital, em homenagem aos 118 anos da drogaria Araujo, terá a renda revertida para os projetos sociais da Enlace Minas, associação sem fins lucrativos voltada para promoção integral de mulheres e desenvolvimento humano, profissional e emocional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O concerto do solista e camerista é um convite para uma viagem no tempo, conduzida pelo lirismo poético conectado à sonoridade harmônica. Siviero já se apresentou em eventos importantes, como o recital exclusivo para o papa Bento XVI, em Aparecida do Norte, em 2007. Em Maiorca, na Espanha, o artista reabriu oficialmente a cela em que viveu Chopin, após a histórica sentença judicial, na Cartuxa de Valldemossa.

Na Capela Sistina

O pianista também foi o único a representar o Brasil no Encontro Mundial de Artistas, celebrado na Capela Sistina, em Roma. Primeiro brasileiro selecionado para participar do curso de imersão na obra de Beethoven, na Fundação Wilhelm Kempff, na Itália, o artista fez turnês no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Peru, acompanhado pela London Festival Orchestra, Budapest Chamber Orchestra, Russian Virtuosi of Europe, The City of Prague Philharmonic Orchestra, Salzburg Chamber Soloists e I Musici de Montreal. Ingressos: R$ 100 (inteira), R$ 30 (1º lote, mezanino), à venda na plataforma https://www.eventbrite.com.br.