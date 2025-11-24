Marcos Braccini apresenta 'Itinerário', single de seu novo álbum

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O segundo single que prenuncia o novo álbum do cantor, compositor, arranjador e produtor Marcos Braccini, intitulado “Nas marés”, chega nesta segunda-feira (24/11) às plataformas, revelando um arco temporal que cobre mais de uma década. Intitulada “Itinerário”, a música é uma parceria com Flávio Henrique (1968-2018) e Brisa Marques, composta em 2012, que já havia ganhado registros fonográficos por parte dos dois autores.



Braccini a incluiu, com outro nome – “Moto contínuo” –, entre as faixas de seu álbum “Noturno”, de 2014, e Flávio Henrique a gravou em “Zelig”, que lançou em 2012. A canção volta à baila com arranjo assinado por Rafael Martini e contando com as participações especiais de José Miguel Wisnik e Ilessi. Braccini destaca que “Itinerário” é uma música que atravessa versões e tempos, que reaparece como síntese de permanência e transformação e que antecipa o caráter multifacetado de “Nas marés”.



Ele situa que a faixa foi gravada durante a pandemia, em salas de estúdio separadas, pela necessidade do isolamento, e explica que a morte do parceiro, três anos antes, foi uma das razões que o levou a revisitá-la. “É uma canção que ganhou imediatamente outro significado, muito profundo, depois que Flávio morreu. Eu já o conhecia há muitos anos, mas essa foi a nossa primeira e única parceria. Eu a entendo como uma celebração de passado, presente e futuro, conectando compositores e intérpretes”, diz.



ÁLBUM REVERENTE

O primeiro single de “Nas marés”, lançado no fim de outubro, foi “Evangelho”, composição de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro, de 1972. Braccini adianta que é a faixa que abre seu novo álbum, como um cartão de visitas que apresenta o caráter reverente do trabalho. “É um disco em que deixo explícitas minhas referências, faço um aceno aos mestres e à própria música brasileira. Tem uma ligação com a tradição que, depois da faixa de abertura, segue nas autorais”, diz.



Ele destaca que o convite a Wisnik para participar de “Itinerário” também se vincula a esse desejo de expor suas influências. “Sempre o admirei como compositor e intérprete. Lembro da primeira vez que o vi se apresentar, me chamou muito a atenção sua relação com a palavra, a forma como ele esmiúça a letra da canção. Foi algo revelador para mim”, diz. Com relação a Ilessi, ele explica que já tinha dividido palco com ela em algumas ocasiões.



“Certa vez, participei de um show, no Rio de Janeiro, que tinha na programação minha banda (de rock) Junkie Dogs, Elke Maravilha e ela. Essa escalação, por si só, já coloca Ilessi num lugar muito interessante, de inquietude, com uma relação verdadeira que ela tem com diferentes estilos. Eu a considero uma referência contemporânea sem igual”, diz. Braccini destaca que essas participações ajudam a dar a nova cara que ele pretendeu para “Itinerário”.



AO LADO DO PAI

Ele revela que, das 11 faixas de “Nas marés”, apenas duas não levam sua assinatura – a já citada “Evangelho” e “Tempo de desenredo”, composta por seu pai, Antônio Gomes Neto, que a lançou em 2008, em seu álbum de estreia, homônimo. As outras nove são parcerias com nomes como Vítor Santana, Thiago Amud e Eduardo Johansen. Há, também, uma faixa que Braccini compôs a quatro mãos com o pai, com quem acaba de realizar uma pequena turnê por cidades históricas de Minas.



Gomes Neto lançou, em 2023, o álbum “Aurora”, produzido pelo filho, e já tinha essa circulação engatilhada. “Conversamos e achamos interessante eu fazer o show de abertura, como uma prévia do 'Nas marés'. Pude apresentar o repertório quase completo, acrescido de algumas músicas do 'Noturno'. Achei que fazia sentido, nesse mundo de lançamentos virtuais, experimentar essas músicas ao vivo, em carne e osso, antes de disponibilizar o disco”, explica Braccini.



Ele observa que o álbum foi gravado com uma banda grande, com direito a piano, violão, baixo elétrico, bateria, violoncelo, trombone e clarineta, mas, nesse giro com o pai, esteve acompanhado apenas por Lucas Telles (violão) e Alexandre Andrés (flauta). “Vi que o show pode existir em diferentes formatos”, diz, acrescentando que, para o lançamento oficial de “Nas marés”, no próximo ano, pretende aglutinar todos os músicos que participaram da gravação.



“NAS MARÉS”

Novo disco de Marcos Braccini (voz), com direção musical, arranjo e piano de Rafael Martini; violão e flauta de Alexandre Andrés; bateria, Felipe Continentino; baixo, Paulo Sartori; violoncelo, Maria Clara Valle; clarinete e clarone, Alexandre Silva; trombone, Jonas Hocherman; produzido por Rafael Martini, Pedro Durães e Marcos Braccini. E nesta segunda-feira (24/11), lançamento do single “Itinerário”, de Marcos Braccini, com videoclipe. Composição de Marcos Braccini, Flávio Henrique e Brisa Marques Participações especiais de José Miguel Wisnik e Ilessi.