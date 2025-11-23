Trio As Januárias lança álbum com 15 faixas de forró raiz
Com músicas autorais, o disco é na verdade um DVD que retrata os oito anos de estrada das cantoras pernambucanas
Uma das revelações do forró, o grupo pernambucano As Januárias ultrapassou a casa dos 15 milhões de visualizações nas redes sociais e agora manda para o streaming o álbum homônimo. Com 15 faixas autorais, o disco já está disponível nas plataformas digitais. O trio é formado pelas irmãs gêmeas Mayara e Mayra Barbosa e Sidcléa Cavalcanti.
A formação artística das integrantes é influenciada por mulheres que pavimentaram caminhos no forró e na cultura popular. Entre as referências estão Marinês, Nádia Maia, Anastácia, Cristina Amaral e Lia de Itamaracá, entre outras vozes desse gênero musical que é Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Mayara conta que a trajetória do trio dialoga com o legado que vai além de Luiz Gonzaga, considerado o rei do baião.
Ela explica que esse é o primeiro álbum do trio. “Na verdade, é um audiovisual (DVD) com 15 faixas. Todas as músicas são nossas ou de Mayra, ou de Mayara, ou de Sid, ou das três juntas. A gente chegou nesse projeto, pensando que precisávamos botar a nossa cara e também para renovar o repertório do forró. Estamos completando oito anos de banda e achamos que era importante fazer esse projeto, comemorando a linda data.”
Mayara revela que o áudio do trabalho ficará disponível no Spotfy e o audiovisual no YouTube. “Essas músicas foram compostas ao longo desses oito anos. Tem canção que foi composta no primeiro ano do trio e tem música que foi composta este ano mesmo. Somos três cantoras e instrumentistas e o que nos levou a tocar forró foi que o gênero está na nossa raiz. Ele nos acompanha desde quando nascemos.”
“Somos muito fãs de Marinês e, inicialmente, queríamos cantar as coisas dela”, revela Mayara. “Depois é que veio a vontade de compor e de cantar outras coisas, e o grupo nasceu daí. A gente se conheceu em uma escola de música aqui no Recife (PE) e o trio foi formado nesse meio. Por enquanto, só estamos fazendo a divulgação desse álbum pelas mídias sociais, mas a ideia é fazer o lançamento em Recife e na Zona da Mata pernambucana, de onde somos.”
Mayara conta que a divulgação do álbum está tendo uma resposta muito boa no YouTube e também dos fãs. “Eu e Mayra somos irmãs biológicas, mas adotamos a Sidcléa como irmã também. Normalmente, As Januárias tocam com a banda completa, comigo na zabumba e canto, Mayra toca triângulo e canta, e Sid toca violão e canta. Mas nos shows completamos com bateria, baixo e guitarra.”
HOMENAGEM AO MESTRE
A cantora revela que a ideia de dar o nome As Januárias foi mesmo para homenagear Seu Januário, pai de Luiz Gonzaga. “E também porque é uma banda só de mulheres. E tem aquela coisa do respeita Januário e do respeita, afinal As Januárias é uma banda feminina.”
“Infelizmente, não conseguimos conhecer o grande Luiz Gonzaga, pois ele morreu em 1989 e nascemos em 1990”, lamenta Mayara. “Mas vamos todo ano para Exu (PE), que é a terra natal dele, quando tem as festividades do seu aniversário em 13 de dezembro. A gente sempre vai e já conhece toda a família e os amigos.”
Mayara explica que o grupo tem a ideia de fazer uma turnê pelo Sudeste do país também. “Já tocamos na cidade mineira de Paracatu, em julho deste ano. Aliás, foi a primeira vez que a gente tocou fora do Nordeste. Então, temos de voltar a Minas Gerais, pois o povo mineiro também adora forró. Estamos nos programando para correr o Brasil, vamos ver.”
Ela ressalta que o grupo já tem outras músicas compostas, mas, por enquanto, não está pensando em outro disco. “Isso porque estamos muito focadas no lançamento desse trabalho. Nesse disco tem duas músicas inéditas, que são ‘Forró no interior’ e ‘Cangaceira’. Estamos muito felizes com esse lançamento e agora é curtir o disco e viajar para divulgá-lo.”
Mayara explica que, para compor, as três fazem de tudo. “A gente senta, de repente, entra uma ideia, começamos a escrever, uma cria a melodia. Enfim, as três fazem tudo durante uma composição. Os arranjos também são nossos. Fazia tempo que sonhávamos em gravar esse audiovisual e conseguimos graças ao incentivo da Lei Aldir Blanc de Olinda (PE). Agora é botar o pé na estrada e levar o nosso trabalho para o mundo.”
HISTÓRIA
A identidade das Januárias nasceu em Nazaré da Mata e se desenvolveu em Olinda, ambas em Pernambuco. O grupo cresceu entre ritmos do território do canavial e das manifestações culturais da Região Metropolitana do Recife. A Escola Técnica de Criatividade Musical aproximou o trio e fortaleceu a decisão de seguir o forró como projeto artístico. As vivências em engenhos, terreiros e festas populares, inclusive, moldaram a estética que está presente no álbum.
l “AS JANUÁRIAS”
l Disco do trio pernambucano As Januárias
l Disponível nas plataformas digitais