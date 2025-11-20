Morre Gary 'Mani' Mounfield, da banda The Stone Roses, aos 63 anos
Baixista também foi da Primal Scream. Causa da morte não foi divulgada e músicos, como o vocalista do Oasis, lamentaram a perda
Gary 'Mani' Mounfield, baixista das bandas The Stone Roses e Primal Scream, morreu aos 63 anos. A informação foi confirmada por Greg Mounfield, irmão do músico, nesta quinta-feira (20/11).
"É com o coração pesado que informo a morte de meu irmão", escreveu ele, nas redes sociais. A causa não foi divulgada.
Na postagem, o vocalista do Oasis, Liam Gallagher, lamentou. "Estou em choque total e absolutamente devastado ao saber da notícia sobre Mani. Meu herói. Que descanse em paz."
Mounfield despontou na cena musical na década de 1980, quando integrou a banda The Stone Roses. Misturando punk, glam rock, funk e reggae, o quarteto alcançou o sucesso já no primeiro álbum, lançado em 1989.
Com faixas como "She bangs the drums" e "I wanna be adored" misturando rock e psicodelia, o álbum, que leva o nome do grupo, é considerado o precursor da cena de rock alternativo Madchester e figura até hoje nas listas de melhores álbuns britânicos de todos os tempos.
Em 1994, eles lançaram "Second Coming", o último disco da banda antes da separação, dois anos depois. Depois que o quarteto chegou ao fim, Mounfield se juntou à banda de rock alternativo Primal Scream no disco "Vanishing Point", de 1997. O baixista permaneceu no grupo até 2011, quando o The Stone Roses anunciou uma turnê após 15 anos separados.
Os primeiros shows de reencontro aconteceram em Manchester cidade natal da banda em junho de 2012. Em 2016, eles lançaram duas músicas inéditas. No entanto, voltaram a se separar no ano seguinte.