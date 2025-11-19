Assine
LUTO

Morre André Geraissati, talento da música instrumental brasileira

Violonista acompanhou Egberto Gismonti e Roberto Carlos, participou do trio D'Alma, comandou o projeto Brasil Musical e concorreu ao Grammy

19/11/2025 22:04

André Geraissati está de lado, sentado, tocando violão durante show. Ao lado dele, há outros dois violões
O violonista André Geraissati construiu sólida carreira na música brasileira, gravando discos, organizando festivais e projetos voltados para a cena instrumental crédito: Instrumental Sesc Brasil/reprodução

O violonista e compositor paulista André Geraissati, de 74 anos, morreu nesta quinta-feira (19/11), em São Paulo. A informação foi postada no Instagram pelo filho dele, Gabriel. A causa da morte não foi informada pela família.

“Meu pai foi um violonista único, um artista que tocou muitas vidas – um pai de coração generoso e amor imenso”, afirmou Gabriel Geraissati.

Na década de 1960, o paulistano iniciou sua carreira tocando com Roberto Carlos, Os Mutantes e Ronnie Von. De 1975 a 1985, André se destacou no trio de violões Grupo D'Alma, ao lado de Rui Salene e Ulisses Rocha. Na mesma época, trabalhou com Egberto Gismonti, participando das turnês “Fantasia” e “Cidade coração” do músico fluminense.


Na década de 1990, André comandou o projeto Brasil Musical, levando para estúdios de gravação e palcos nomes importantes da cena instrumental do país. Concertos e shows foram realizados em teatros, universidades, auditórios e praças. Nos anos 2000, foi diretor musical do festival de música instrumental Jazz Meeting.


Em 1990, André gravou “Brazilian image” com o flautista americano Paul Horn. O disco concorreu ao Grammy na categoria Jazz. 


Geraissati lançou os álbuns solo “Insight” (1985), “Solo” (1987), “Dadgad” (1988) e “7989” (1989), entre outros. Em 1988, foi convidado a se apresentar no Festival de Montreux, na França.


Na década de 2000, André lançou “Next”, cuja formação reunia violão, dois teclados e moringa de barro, usada como percussão. Em 2002, foi a vez de “Canto das águas”, o primeiro Super Audio CD da América Latina, pelo selo Cavi Records.

Em 2009 e 2010, durante sua “Euro-Arab tour” o violonista levou a música instrumental brasileira a 18 países da Europa e do Oriente Médio.


Informações dos sites Clique Music e Sesi Cultural

