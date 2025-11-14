Brainiac: quem é o vilão da sequência de Superman nos cinemas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Com a confirmação de que será o grande vilão de “Superman: Man of Tomorrow”, sequência do filme de 2025, Brainiac entra de vez no radar do grande público. Enquanto o primeiro filme do novo universo da DC apresentou Lex Luthor como antagonista principal, a continuação trará, pela primeira vez, um dos inimigos mais letais e inteligentes do Homem de Aço, uma força cósmica cuja sede por conhecimento ameaça a existência de planetas inteiros, incluindo a Terra.

Sua origem mais conhecida o descreve como uma inteligência artificial ou um cientista do planeta Colu, obcecado em adquirir e preservar todo o conhecimento do universo. Para isso, ele viaja pela galáxia em uma nave icônica com formato de crânio, utilizando uma tecnologia capaz de encolher e engarrafar cidades inteiras.

O método de Brainiac é frio e calculista. Ele seleciona as cidades mais representativas de uma civilização, as encolhe para adicionar à sua coleção e, em seguida, destrói o planeta de origem. Sua justificativa é que, ao eliminar as duplicatas, o conhecimento preservado se torna ainda mais valioso. Kandor, a capital de Krypton (mundo natal de Superman), foi uma de suas vítimas — capturada e engarrafada antes que o planeta fosse destruído —, o que estabelece uma conexão direta e trágica entre os dois.

Quais são os poderes de Brainiac?

A principal arma de Brainiac é sua mente. Sua inteligência é classificada como de 12º nível, o que, no universo da DC Comics, significa que ele é capaz de processar informações e calcular probabilidades em uma escala que supera qualquer ser humano. Seus poderes e suas habilidades incluem:

Tecnopatia: ele consegue controlar e se integrar a qualquer tipo de sistema tecnológico, de computadores simples a armamentos complexos.

Tecnologia avançada: possui um arsenal que inclui uma nave impenetrável, um exército de drones robóticos e campos de força quase indestrutíveis.

Força e durabilidade: embora sua principal arma seja a mente, ele frequentemente utiliza corpos robóticos que lhe conferem força e resistência sobre-humanas, capazes de rivalizar com o próprio Superman.

Projeção mental: em algumas versões, ele também demonstra habilidades psíquicas, como telepatia e telecinese, usando a mente para atacar seus adversários diretamente.

A rivalidade com Superman vai além do combate físico. Brainiac enxerga o herói como o último fragmento de Krypton, uma peça valiosa que escapou de sua coleção. Sua meta não é apenas derrotar o Homem de Aço, mas capturá-lo para completar seu acervo de conhecimento kryptoniano. Essa obsessão o torna uma ameaça única, que desafia não apenas a força do herói, mas também sua inteligência e sua esperança.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.