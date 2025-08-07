Tio Sam e Superman a serviço das operações anti-imigrantes

Desde o Tio Sam até o Superman, o governo dos Estados Unidos está mobilizando ícones patrióticos e uma retórica cada vez mais belicosa para recrutar agentes que apliquem no terreno a ofensiva migratória de Donald Trump.

Anúncios de emprego prometendo bônus de contratação de 50 mil dólares (R$ 273 mil) para novos "oficiais de deportação" inundaram as redes sociais na última semana, acompanhados de slogans patrióticos que declaram: "Os Estados Unidos precisam de você!".

Funcionários da Casa Branca compartilharam cartazes inspirados na Primeira Guerra Mundial, incluindo um com o Tio Sam usando um boné do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE), enquanto um ex-ator que interpretou o Superman prometeu "prestar juramento como agente do ICE o mais rápido possível".

"Muitos patriotas deram um passo à frente, e tenho orgulho de estar entre eles", declarou à FOX News Dean Cain, que interpretou o Homem de Aço na série de televisão dos anos 1990 "Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman".

O ICE, a agência responsável pelas recentes batidas com agentes mascarados em fazendas, fábricas e estacionamentos em todo os Estados Unidos, está fazendo de tudo para contratar novos agentes em ritmo acelerado.

Com 75 bilhões de dólares (R$ 409 bilhões) em financiamento adicional — o que a torna a agência policial mais bem financiada dos Estados Unidos, à frente até mesmo do FBI — o ICE recebeu de Trump a missão de deportar um milhão de imigrantes indocumentados por ano.

Para atingir essa meta, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, se comprometeu a contratar 10 mil novos agentes, em um processo que aumentaria o efetivo do ICE em impressionantes 50%.

Na quarta-feira, Noem eliminou os limites de idade que impediam pessoas com mais de 40 anos de se tornarem agentes de deportação.

"Seu país precisa que você assuma esse compromisso. Pelo nosso país, pela nossa cultura, pelo nosso modo de vida. Você responderá ao chamado?", diz uma publicação nas redes sociais do Departamento de Segurança Interna (DHS).

- "Todos a postos" -

Os funcionários do DHS afirmam ter recebido 80 mil candidaturas desde o início da campanha de recrutamento, que começou há menos de uma semana.

No entanto, críticos apontaram rapidamente evidências de que a iniciativa agressiva pode não estar funcionando tão bem quanto as autoridades afirmam.

Dezenas de funcionários da Fema — uma agência independente responsável pela resposta a emergências e desastres — foram transferidos para o ICE e ameaçados de demissão caso se recusassem a mudar de área, informou o Washington Post.

A subsecretária do DHS, Tricia McLaughlin, declarou ao jornal que a medida faz parte de "uma estratégia de todos a postos para recrutar 10 mil novos agentes do ICE".

Um programa piloto do serviço de imigração que oferecia bônus extras em dinheiro para agentes que deportassem pessoas rapidamente foi cancelado menos de quatro horas após seu anúncio, quando sua existência vazou para o New York Times.

E algumas agências policiais locais que vinham cooperando com a ofensiva federal contra a imigração se queixaram de que agora estão vendo seus próprios oficiais serem demitidos.

"Que o ICE esteja ativamente tentando usar nossa colaboração para recrutar nosso pessoal é errado", declarou à CNN um porta-voz do gabinete do xerife da Flórida.

- "Kriptonita" -

Talvez a resposta mais notória e mordaz tenha vindo de South Park, a popular sátira animada de televisão que vem se tornando uma pedra no sapato para o governo Trump.

Em um episódio recente, o infeliz orientador escolar, Sr. Mackey, recebe uma oferta de emprego no ICE após uma entrevista de sete segundos, recebe imediatamente uma arma e é enviado a uma batida durante um show infantil.

"Se você é maluco, ou gordo e preguiçoso, não nos importamos nem um pouco", diz um anúncio fictício do ICE no episódio.

"Lembrem-se: só prendam os morenos. Se for moreno, derrubem", ordena a personagem de Noem em uma sequência satírica ambientada durante uma operação migratória nos céus.

A campanha de recrutamento, por outro lado, foi elogiada por veículos conservadores.

A Fox News celebrou a adesão de Cain, o ator que interpretou o Superman, com a manchete: "Ilegais, conheçam sua kriptonita".

Na página do canal no Facebook, alguns comentários de apoio incluíram: "Esse sim é um verdadeiro Superman".

Vários outros, no entanto, lembraram que o Superman, um querido herói dos quadrinhos estreitamente ligado ao patriotismo americano, é "literalmente um imigrante estrangeiro".

