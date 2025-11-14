BH tem espetáculos e atividades que celebram o Mês da Consciência Negra 

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas



Embora o Dia da Consciência Negra seja comemorado oficialmente só na quinta-feira (20/11), espaços culturais da cidade já se mobilizam com programação especial dedicada à efeméride.



Somente neste final de semana, estão previstos show de tambores que aludem à herança dos terreiros e quilombos, cortejo de reinado, feira preta, oficinas com temáticas relacionadas à ancestralidade e exibição de filmes.



Mais do que celebrar a memória de Zumbi dos Palmares, morto em 20 de novembro de 1695 pelas tropas coloniais, a efeméride propõe que o Brasil olhe para si e tente compreender o legado de três séculos de escravidão. Tal reflexão, no entanto, se faz pela arte, e a agenda cultural acaba se transformando em ritual de encontro – tanto com os antepassados, quanto com o coletivo. Confira a seguir a programação.



• MAURÍCIO TIZUMBA E OS CAIXEIROS DO ROSÁRIO

Referência maior da cultura afro-mineira, Maurício Tizumba se prepara para conduzir mais um show em homenagem a Nossa Senhora do Rosário e ao Reinado de Belo Horizonte, tradição que atravessa séculos e mantém sua força na capital mineira. Nesta sexta (14/11), ele apresenta “Ritmos de fé e tradição” ao lado dos Caixeiros do Rosário, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas.

O show pretende transformar o local em espaço de devoção, alegria e pertencimento, revisitando histórias tradicionais transmitidas a gerações pela oralidade. No repertório, os cantos ancestrais típicos das celebrações das irmandades – que falam de fé, resistência, luta e devoção – exaltam a força do povo negro.

“Ritmos de fé e tradição” é um manifesto pela valorização das expressões afro-brasileiras, ao mesmo tempo em que é um lembrete de que espiritualidade e liberdade caminham lado a lado.

Onde: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes)

Quando: Sexta-feira (14/11), às 20h30

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), no Sympla e na bilheteria



• LAÇOS DA ANCESTRALIDADE

Shows, feira literária, artesanato, gastronomia e lançamento de disco. Tudo isso faz parte da programação da 4ª edição do festival Laços da Ancestralidade, realizada neste sábado (15/11) e domingo, no Mercado da Lagoinha.

No primeiro dia, aulão sobre escrita literária com Leo Gonçalves, Karine Bassi e Oh trem Blues; microfone aberto para quem se sentir à vontade para declamar poesias e show de Dóris do Samba com Maestro Bartolomeu e Cida Reis.

No domingo, contação de história com Aline Calixto, performance “Culto da Rua”, com a cantora Raquel Moreira, e lançamento do disco "O regente da folia", do Bloco Orisamba.

Onde: Mercado da Lagoinha (Rua Formiga, 140, Lagoinha)

Quando: Sábado (15/11), a partir das 14h; e domingo, a partir das 9h

Ingressos: Entrada franca



• PLANTAS E A MEMÓRIA DA DIÁSPORA

Ao longo do mês, o Museu de Arte da Pampulha, o Museu Casa Kubitschek e a Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design sediam uma série de ações relacionadas à Consciência Negra. São conversas com artistas e gestores, lançamento de livros, abertura de novas mostras, oficinas criativas, entre outras atividades.



Neste sábado (15/11), das 10h30 às 12h30, será realizada a oficina “As plantas como memória da diáspora” no Museu Casa Kubitschek. Ministrada pelo artista Fernando Costa, a atividade propõe a investigação das plantas de origem africana presentes no jardim do espaço cultural por meio da técnica de impressão gráfica.



Além de incentivar a prática artística, Fernando vai propor reflexões sobre memória, ancestralidade e identidade, conectando as plantas da diáspora africana às experiências pessoais e coletivas dos participantes. Os trabalhos serão expostos em varal coletivo e cada participante receberá uma muda de planta, como gesto de continuidade da memória viva da diáspora.

Onde: Museu Casa Kubitschek (Av. Otacílio Negrão de Lima, 4188, Bairro Bandeirantes, na Pampulha)

Quando: Sábado (15/11), das 10h30 às 12h30

Ingressos: Entrada franca, sem necessidade de inscrições prévias

A Feira Ébano será realizada no Museu Histórico Abílio Barreto, sábado e domingo H7 Studio/Divulgação



• “ROSA DOS VENTOS”

A companhia teatral Entre Elas vai apresentar a cena “Rosa dos ventos”, neste sábado (15/11), às 15h, na Casa do Beco do Museu Histórico Abílio Machado. Composto por mulheres idosas do Aglomerado Santa Lúcia e Morro do Papagaio, o grupo teatral explora temas relacionados à memória e ao afeto em “Rosa dos ventos”. A performance, que transita entre cantos, cirandas e brincadeiras, proporciona ao público uma viagem nostálgica.

Onde: Casa do Beco do Museu Histórico Abílio Machado (Av. Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim)

Quando: Sábado (15/11), às 15h

Ingressos: Entrada franca



• EXPOSIÇÃO DE MODA, ARTE E BELEZA AFRO

A expressão negra também se manifesta na moda. É o que a “Mostra Ébano – Exposição de moda, arte e beleza afro” quer ressaltar. A feira será realizada neste sábado (15/11) e domingo, das 10h às 17h, também no Museu Histórico Abílio Machado. A mostra é uma celebração da criatividade, ancestralidade e diversidade afro-brasileira, configurando-se como território de encontros e trocas. A iniciativa valoriza a produção de afroempreendedores e contará com oficinas de saberes ancestrais.

Onde: Museu Histórico Abílio Machado (Av. Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim)

Quando: Sábado (15/11) e domingo, das 10h às 17h

Ingressos: Entrada franca



• MOSTRA SPIKE LEE

Como parte das celebrações do Mês da Consciência Negra, o Sesc Palladium vem exibindo, desde o último dia 9, sempre aos finais de semana, filmes de Spike Lee. Nesta sexta-feira (14/11), o público poderá conferir “Lute pela coisa certa” (1988) – tradução de “School daze” –, às 19h. No sábado, também às 19h, “Faça a coisa certa” (1989), que consagrou o diretor norte-americano. E, no domingo, “Mais e melhores blues” (1990), às 15h; e “Febre da selva” (1991), às 18h.

Onde: Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.036, Centro)

Quando: Sexta (14/11) e sábado, às 19h; domingo, às 15h e 18h.

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), na bilheteria ou pelo Sympla