Feirinha Aproxima faz última edição do ano com novidades

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.



A Feirinha Aproxima realiza sua última edição de 2025 neste sábado (15/11), das 10h às 17h, no pátio interno da UniArnaldo/Colégio Arnaldo. Referência no calendário cultural e gastronômico da capital mineira, o evento conta com novidades e a volta de antigos participantes.

Ações solidárias também compõem esta edição de novembro. O Lar Teresa de Jesus realiza a campanha “Cesto do bem” para arrecadar roupas e produtos de higiene pessoal. A feira de adoção de cães do curso de medicina veterinária da UniArnaldo estará presente na feirinha.

“O Lar Teresa de Jesus está em todas as edições. Eles fazem um trabalho muito bonito, acolhem pessoas com câncer que vêm fazer tratamento em BH. Dão suporte não só para o paciente, mas para toda a família”, conta Danila Maia, produtora-executiva da Aproxima.

Autenticidade

A proposta do evento é aproximar quem produz de quem consome, valorizando produtos autênticos de Minas Gerais. A infraestrutura da UniArnaldo favorece essa proximidade.

“É um colégio centenário. Aproveitamos a estrutura local, usamos o parquinho do Arnaldo para que as crianças possam brincar. Lá também tem minifazendinha com bichinhos que pode ser visitada. Há uma boa troca”, afirma Danila Maia.

Entre as novidades está o retorno do Sítio Juranda, produtor de frutas, que participou das primeiras edições e volta após cinco anos. “Eles são um de nossos primeiros cases de sucesso. Começaram pequenos, com frutas congeladas e sobremesas, cresceram muito e agora estão de volta. É algo muito afetivo para nós, porque conta parte da nossa história”, explica Danila.

Também haverá a estreia da oficina de drinques da UniArnaldo, ministrada pelos bartenders Léo Gomes e Carlos Henrique, que ensinarão técnicas de coquetelaria ao público. Além disso, o evento amplia sua área de confeitaria, com a chegada de diversas marcas.

Algumas confeitarias vão antecipar cardápios de Natal, pois não haverá feirinha no mês que vem. Segundo Danila, muitas edições foram realizadas em dezembro, porém, devido às chuvas nesse período, a opção foi encerrar a agenda em novembro.

“Levamos produtores de todo o estado para a feirinha. A pessoa se prepara, produz em grande quantidade e então chove. Por mais que a gente cubra a área, o público não comparece tanto, é um prejuízo para os expositores. Tomamos essa decisão pensando neles.”

O cardápio vai do tropeiro mineiro a shawarma árabe, além de pizzas artesanais, massas frescas, frutos do mar, carnes defumadas e petiscos inusitados, como pastel de costelinha com ora-pro-nóbis e pastel de queijo com alho-poró, acompanhados de maionese de urucum e geleia de pimenta.

A programação musical vai contar com o músico Serginho Olly e o grupo Charanga Pop, entre outras atrações.

FEIRINHA APROXIMA



Última edição do ano neste sábado (15/11), das 10h às 17h, no pátio interno da UniArnaldo/Colégio Arnaldo (Rua Timbiras, 560, Funcionários). Entrada gratuita.

OUTROS EVENTOS

>>> CAMALEÃO NA PRAÇA JK

Camaleão Grupo de Dança encerra a temporada de “Recriar” neste sábado (15/11), às 11h, na Praça JK, no Sion. O espetáculo ao ar livre precisou ser adiado na última semana devido às chuvas. Com direção coreográfica de Inês Amaral e Vanilton Lakka, o balé foi idealizado em parceria com os cinco bailarinos em cena: Dalton Walisson, Isabela Guerra, Ivo Igino, John Morais e Mariana Chalfun. Acesso gratuito.

>>> FEIRA DE CERÂMICA

Brumadinho recebe a exposição “Entre mãos e memórias: Mostra e Feira de Cerâmica de Brumadinho”, neste sábado (15/11) e domingo (16/11), na Praça 25 de Janeiro, no Córrego do Feijão, a partir das 10h30. O evento reúne veteranos e novos ceramistas da região e de outras cidades, homenageia a artista Toshiko Ishii e promove palestra de Máximo Soalheiro, além de oficinas gratuitas, feira de peças autorais e apresentações musicais. O evento oferece transporte gratuito amanhã, com saída às 12h30 da Rua Paraíba, 1.122, na Savassi, e retorno agendado para as 18h. Informações sobre inscrições e programação completa no Instagram (@visitecorregodofeijão).



>>> SETE GIRA NA QUEBRADA

Neste sábado (15/11), a Coletiva Mulheres da Quebrada comemora sete anos de trajetória com a “Mostra sete gira na Quebrada”, a partir das 16h. Serão exibidas sete obras resultantes do encontro entre sete artistas negras do Aglomerado da Serra e sete senhoras negras importantes para a história desta comunidade. O evento acontece na Associação Coletiva Mulheres da Quebrada (Rua Carlos Etiene, 32, Aglomerado da Serra). Informações no Instagram (@coletivamulheresdaquebrada). Entrada gratuita.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro