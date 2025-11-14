'Glamour tango' traz a BH a magia do tesouro da cultura argentina



“Glamour tango”, com apresentações sábado e domingo (15 e 16/11) no Centro Cultural Unimed BH-Minas, integra o Encontro Internacional de Tango (EIT), que será realizado na capital mineira neste fim de semana. Os dois eventos chegam à capital por iniciativa do bailarino catarinense Fernando Decampos, que morou em Buenos Aires e integrou o balé da Escola Mora Godoy, na capital argentina.

“Belo Horizonte é uma cidade muito cultural, respira arte. A gente vê isso pelos músicos e pelos artistas, é um lugar com energia muito forte. Decidimos fazer algo bacana aqui para colocar Belo Horizonte no circuito do tango mundial. Já tem gente vindo até da Europa Central para participar”, conta Fernando Decampos.

O encontro será realizado no hotel Savassi Village, com três dias de aulas de tango e mais três dias de baile, além do espetáculo “Glamour tango”, no Centro Cultural Unimed. A apresentação, exibida anteriormente em São Paulo e no Rio, conta com quatro casais de bailarinos da Argentina.

Integram o elenco Federico Ibañez e Nuria Lazo, vice-campeões do Festival de Tango de Buenos Aires 2025, também responsáveis pela coreografia e pela direção artística do espetáculo. Fernando Decampos e Débora Ambrosano fazem participação especial.

Gardel e Piazzolla

Interpretado pela Orquestra Tango Revirado, formada por quatro músicos argentinos e pelo cantor Hernán Felipe, o repertório inclui canções de Carlos Gardel e Astor Piazzolla. “Glamour tango” aborda a evolução desse estilo de dança e música dos anos 1940 até os dias atuais, quando incorporou elementos mais modernos.



“Na década de 1940, o tango era algo mais restrito, conhecido só por pessoas mais velhas. Não existiam academias, nem professores de dança voltados para ele. Hoje, ganhou o mundo. Virou ritmo internacional, presente em vários países, com festivais, espetáculos e escolas. Acabou se tornando também um comércio, mas sem perder a sua essência”, comenta Fernando Decampos.

O catarinense está à frente da Decampos Produções. Nascido em Florianópolis, é bailarino há cerca de 30 anos. Em 2003, após se dedicar à dança de salão em companhias do Rio de Janeiro, foi convidado a apresentar ritmos brasileiros em Buenos Aires. Durante a estadia no país vizinho, começou a estudar o tango com mais profundidade.

Em 2012, Fernando decidiu voltar ao Brasil e produzir festivais de tango no país. “Eu me especializei na Argentina e acabou dando certo. O pessoal começou a me procurar, decidi me dedicar inteiramente ao tango. Fui deixando de ser apenas bailarino para me tornar também produtor”, informa.

Além do EIT, a Decampos Produções é responsável pelo Congresso Brasileiro de Tango (CBT), cuja última edição foi realizada em outubro, no Rio de Janeiro, e pelo World Dance in Brasil (WDBrasil).



O evento deste fim de semana foi criado para Belo Horizonte em parceria com a mineira Débora Ambrosano, companheira de dança de Fernando Decampos.

“GLAMOUR TANGO”

Sábado (15/11), às 20h, e domingo (16/11), às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria