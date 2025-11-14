Banda Conecto faz show com repertório autoral neste domingo (16/11)

Criada em 2015, a Conecto está completando 10 anos. Para comemorar a data, a banda faz show no Cine Theatro Brasil neste domingo (16/11), às 18h. O grupo nasceu de um projeto cuja proposta é explorar o jazz mais moderno e repaginado, com influências de soul, funk, hip-hop e música eletrônica. O repertório traz músicas autorais lançadas durante todos esses anos.



Formada por Senilo Dutra (baixo), Emerson Oliveira (teclados), Thiago Victor (guitarra), Fabiano Zan (sax) e Levy Jr. (bateria), a banda mescla elementos do acid jazz, trip hop, funk e fusion. O grupo apresentará também as músicas inéditas “Mediterrânea” e “Hot hot”, que farão parte do próximo álbum, já em fase de produção. O trompetista Marco Antônio de Lima e o pianista Emerson Oliveira farão participações especiais no show.



O baixista Senilo Dutra explica que a banda gravou três trabalhos: o EP “In groove” (2015), o álbum “Night club” (2019) e o mini DVD “A language we all understand” (2021).



“O ‘Night club’ contou com várias participações, como o pianista Christiano Caldas, o percussionista Serginho Silva e o guitarrista Eduardo Toledo, além de um naipe de sopros. Foi um trabalho mais colaborativo e mais elaborado”, comenta.



O mini DVD, gravado ao vivo no Teatro da Cidade, homenageou Stevie Wonder. “Ele foi feito em parceria com a cantora Julia Lawrence, que hoje mora na Philadelphia (EUA). A gente lançou lá também e foi muito legal”, conta Dutra.



A apresentação de domingo terá canções dos três trabalhos da banda. “A ideia é tocar tudo o que gravamos nesses 10 anos em somente um show. A apresentação será somente com música autoral.”



Segundo o artista, a banda está usando o show para divulgar músicas dos três trabalhos lançados. “À exceção de ‘Mediterrânea’ e ‘Hot hot’, todas as outras estão nas plataformas digitais”, diz, explicando que as duas inéditas estão mais dentro da ideia do funk dos anos 1970 misturado com acid jazz.



“Fizemos um trabalho muito voltado para o acid jazz. O novo álbum terá mais referência do soul e da black music. Então, exploraremos mais esse lado que gosto muito. A pré-produção já está pronta e vamos começar a gravar em janeiro. Acredito que vamos lançá-lo em junho, no máximo”, afirma o baixista.



Senilo Dutra diz que o álbum autoral terá 11 faixas. “Desta vez, teremos um compositor a mais. Nos outros discos, os compositores eram somente eu e Fabiano, agora o Thiago escreveu duas. Então, será um disco um pouco mais diversificado também. Além do show deste domingo, faremos outro no dia 27, no Bar do Museu do Clube da Esquina.”



O baixista explica que o grupo vai fazer um show mais orgânico, com amplificadores valvulados, insistindo no formato analógico. “Com uma sonoridade quase que de vinil, aquela coisa mais retrô”, afirma.



BANDA CONECTO

Show neste domingo (16/11), às 18h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na plataforma Eventim e na bilheteria local. Informações: (31) 3201-5211.



Outras atrações

>>> Shabê no parque

Veterano do rap de BH, o MC Shabê Furtado vai lançar o álbum “O melhor MC de todos os tempos da Rua Sinval Ladeira Neves último quarteirão lado par”, neste domingo (16/11), às 11h, no Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal, Av. Afonso Pena, 1.321, Centro). O disco apresenta 12 faixas inéditas, trazendo letras com referências à cultura pop, assim como a ironia e o humor como recursos narrativos na abordagem de temas ácidos. Entrada gratuita, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.



>>> Péricles lança “Desanuviar”

O cantor, compositor e instrumentista Péricles Garcia faz show de lançamento do álbum “Desanuviar”, nesta sexta-feira (14/11), às 21h, na Monka Cervejaria (Rua Nossa Senhora de Lourdes, 111, Olhos D’Água). O disco, com oito faixas autorais, é inspirado em Gilberto Gil. As canções se ligam por meio de um conto idealizado pelo artista e escrito pelo youtuber catarinense Cara do Antídoto. Ingressos a partir de R$ 30, à venda na plataforma Sympla.



>>> Dé Siqueira e o Trem de Doido

Domingo (16/11), às 19h, o compositor e flautista Dé Siqueira apresenta o álbum “Dé Siqueira e o Trem de Doido” em show gratuito no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, 53, Alípio de Melo). O disco traz 12 faixas, com participações de Maurício Tizumba, Sérgio Pererê e do chileno Maurício Vicencio. A banda Trem de Doido é formada por Débora Costa, Daniel Guedes e Dil Brasil (percussões), André Oliveira (violão e viola caipira) e Marcela Nunes (pífanos e flautas). Retirada de ingressos na plataforma Sympla.