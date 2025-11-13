Três meses após a morte de Ozzy Osbourne, família revela detalhes sobre os últimos dias do cantor

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Três meses após a morte de Ozzy Osbourne (948-2025), a família do lendário vocalista do Black Sabbath se reuniu para homenageá-lo e compartilhar detalhes inéditos sobre seus últimos dias.



Durante um episódio especial do Osbourne Podcast, divulgado nesta quarta-feira (12), a esposa Sharon e os filhos Jack e Kelly Osbourne contaram que o músico havia sido internado duas semanas antes de sua última apresentação, realizada em 5 de julho, em Birmingham, na Inglaterra."Estávamos apavorados que as pessoas descobrissem [sobre a internação]", admitiu Sharon.



Segundo a família, o estado de saúde do cantor - que morreu aos 76 anos em 22 de julho- vinha se agravando desde o fim de 2024. Perto do Natal, Ozzy Osbourne sofreu uma queda e decidiu esconder o acidente. "Ele era teimoso, não contou para ninguém que tinha caído e, no fim das contas, descobrimos que ele tinha uma fratura nas costas, em uma das vértebras", relatou Jack.



A lesão deu início a uma série de complicações. "Depois do acidente, começou um efeito dominó. Ele pegou pneumonia no hospital", explicou o filho. O quadro se agravou após uma cirurgia na coluna, que provocou uma infecção bacteriana. A infecção evoluiu para sepse, uma inflamação generalizada potencialmente fatal.

Durante o podcast, a família também agradeceu pelas mensagens de apoio recebidas de fãs e personalidades do mundo todo. Entre elas, destacaram um áudio enviado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Sharon, após a morte do músico."É o Donald Trump. Só queria desejar o melhor para você e sua família. Ele era um cara incrível, único e talentoso. Se cuide e dê um alô para a família", disse o político na gravação.

Jack comentou o gesto: "Ame-o ou odeie-o, ele não precisava ligar e mandar uma mensagem." Sharon completou: "Ele sempre nos tratou com respeito. Tirou tempo para mandar a mensagem, e eu agradeço a ele e à Melania por isso."



A família também revelou ter recebido uma carta de condolências do rei Charles 3º, do Reino Unido.



Encerrando o episódio, Kelly Osbourne se emocionou ao agradecer pelo carinho do público: "Muitas pessoas que eu nunca esperaria que entrassem em contato nos enviaram mensagens. Isso mostra o quanto meu pai foi amado."