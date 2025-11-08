Banda Sinfônica Comuna Urbana lança "Jovens da Vila" em show gratuito

A Banda Sinfônica Comuna Urbana, formada por crianças e jovens da comunidade periférica da Vila São João, faz o show de lançamento de seu primeiro álbum, “Jovens da Vila”, neste sábado (8/11), às 19h, no galpão da Cia de Dança Mimulus.

A apresentação tem direção musical de Rogério Delayon, que faz participação especial junto à cantora e compositora Patrícia Ahmaral e ao multi-instrumentista e violoncelista Demósthenes Júnior.



Com direção-geral de Igor Gabriel, o grupo foi formado em 2020 para apoiar produções artísticas durante a pandemia. “São meninos e meninas da periferia que estão tendo o primeiro contato com a música agora. Muitos saíram do mundo da rua, do videogame, do celular, e passaram a ler partituras, tocar trompete, clarinete, tuba, instrumentos que não são comuns para crianças dessa idade. Isso me cativou muito”, comenta Delayon.

Ele fez a gravação de “Jovens da Vila” a convite da produtora cultural Regina Moura. Apesar de já ter feito parte de orquestras, esta foi a primeira vez que o músico gravou um disco para essa formação.



“Foi uma experiência única. Nunca havia produzido nem arranjado para orquestra, ainda mais para jovens começando na música”, diz. Delayon foi responsável pelos arranjos, gravação, mixagem e masterização do disco.

Os integrantes da banda, que estão em processo de formação e estudo musical, também estrearam em estúdio. De modo a organizar o processo, as gravações foram divididas em duas etapas. Na primeira, o grupo dedicou um domingo para visitar o estúdio Gênesis, de Ruy Montenegro, no São Geraldo. “Foi uma experiência bacana, mas, ao mesmo tempo, a gente não conseguiu render com o tempo porque foi tudo muito novidade para os meninos”, explica Delayon.



Repertório

Na próxima fase, iniciada em janeiro deste ano, os músicos da Comuna Urbana foram gravar em duplas no estúdio Toca do Leão, do próprio Delayon. Com menos pessoas, o processo foi mais proveitoso e houve mais tempo para as interpretações. “Foi muito bacana. Deu para ver nitidamente a reação deles em entrar no estúdio, gravar com o microfone, ver a montagem do arranjo e acompanhar a música tomando forma”, conta.

O álbum reúne oito faixas, sendo cinco do repertório já executado pelo grupo. Entre elas estão “A banda” (Chico Buarque), um pot-pourri de “Anunciação” (Alceu Valença) e “Eu só quero um xodó” (Gilberto Gil), “Evidências” (Chitãozinho e Xororó) e “Aquarela” (Toquinho).



Além disso, há a gravação de três arranjos inéditos de Delayon: “Malandragem” (Cássia Eller), “Na sua estante” (Pitty) e “Meu erro” (Os Paralamas do Sucesso).

As faixas serão apresentadas no repertório da apresentação de hoje. “Esse evento é a concretização do álbum, a apresentação ao vivo do que foi gravado. É um momento muito especial para todos nós”, diz Rogério Delayon.



BANDA SINFÔNICA COMUNA URBANA

Show de lançamento do álbum “Jovens da Vila”, neste sábado (8/11), às 19h, no galpão da Cia de Dança Mimulus (Rua Ituiutaba, 325, Prado). Participações especiais: Patrícia Ahmaral, Rogério Delayon e Demósthenes Júnior. Entrada gratuita, com retirada de ingresso a partir das 18h.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro