Concerto medieval revela origens do samba a partir da música renascentista

O concerto “Pavanas, galhardas, lundus e alguns sambas... A suíte de danças nos tempos de Brasil colônia”, do grupo A Canção das Iluminuras: coletivo de música medieval e renascentista, será apresentado no Teatro Feluma, neste sábado (8/11) e domingo (9/11).

A apresentação será feita pela família de cordas e o programa acompanha o título do concerto. “Queremos mostrar como os estilos musicais que surgiram no continente europeu foram se transformando, quando a colonização europeia chegou ao continente americano”, afirma Leopoldo Balestrini, diretor artístico do coletivo.

Criado em 2015, o grupo se dedica à pesquisa, divulgação e interpretação da música medieval e renascentista. Para manter a similaridade com as canções de época, o coletivo construiu um grande acervo de instrumentos clássicos, recriados por luthiers.

“Hoje o grupo tem cerca de 60 instrumentos que eram empregados para essa música medieval. Talvez seja um dos maiores acervos do Brasil.”, afirma o diretor.

O acervo instrumental reúne as famílias de sopros e de cordas. Instrumentos como sacabuxas, cornetos e trombones compõem os sopros. Já a família de cordas é composta por violas de gamba, guitarras barrocas, alaúdes e violones, apresentado pela primeira vez pelo grupo, e violas renascentistas. A colecção do Iluminuras também inclui um instrumento chamado cravo renascentista, segundo Balestrini, o modelo “talvez seja o único da América Latina.”

O repertório da montagem começa com peças da Europa medieval, atravessa séculos e chega às Américas, mostrando como as canções foram sendo modificadas a partir do encontro entre culturas e povos. “Mostramos como esses estilos musicais e ritmos, essas estruturas melódicas e harmônicas foram evoluindo e se modificando ao longo do tempo e absorvendo outros elementos”, explica.

Segundo o diretor, transformar no palco o caminho percorrido pela música é a chave que estrutura o concerto. “Por exemplo, a influência da música indígena, da música africana e a própria música que era feita pelos colonos europeus foi criando outros elementos, outros padrões, outras estruturas musicais que, depois, foram se desenvolvendo e se consolidando como gêneros, por exemplo, o lundu, o maracatu, o samba.”

Balestrini destaca ainda que o repertório mostra esse percurso como viagem de espaço e de tempo. “Essa música caminhou tanto no espaço, saindo de um continente e chegando no outro, quanto no tempo também, à medida que o tempo foi passando, coisas novas foram surgindo, essas estruturas foram readaptadas, recriadas e transformadas em novos estilos.”

O grupo completo tem entre 16 e 20 instrumentistas e de 10 a 12 cantores. Entretanto, para as apresentações de sábado e domingo, a formação contará apenas com a família de cordas e o concerto será exclusivamente instrumental. “A instrumentação varia de acordo com o repertório. Esse repertório que nós vamos apresentar usa cordas, então vamos nos valer das cordas para fazer o concerto.”

Com A Canção das Iluminuras: coletivo de música medieval e renascentista, neste sábado (8/11), às 19h, e domingo (9/11), às 17h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo Sympla.