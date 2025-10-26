Grupo Camaleão ocupa as ruas com 'Recriar', seu novo espetáculo

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Convite para o convívio, a rua é o palco do novo espetáculo do Camaleão Grupo de Dança. Com direção coreográfica de Inês Amaral e Vanilton Lakka, “Recriar” estreia hoje (26/10), às 11h30, na Praça da Assembleia. O balé terá mais duas apresentações em praças públicas nos próximos fins de semana, em Contagem e Belo Horizonte.



“Chegamos à conclusão de que diante de tanta informação, internet e correria, cada vez ficamos mais longe das pessoas. Estamos no momento de ficar juntos. ‘Recriar’ é um convite para construir vínculos, pois estamos criando muros e bolhas. Queremos sensibilizar as pessoas para os valores essenciais da vida”, afirma Marjorie Quast, diretora e fundadora do Camaleão.



Inspirado no universo infantil, “Recriar” é criação coletiva. Os bailarinos em cena – Dalton Walisson, Isabela Guerra, Ivo Igino, John Morais e Mariana Chalfum – são cocriadores da coreografia, que busca tratar de diálogo e respeito, elementos essenciais para a convivência. O grupo trabalha há pelo seis meses na montagem.

“Encontro”

Paralelamente, outro grupo desenvolveu coreografia que também será lançada hoje. Marjorie conta que desde o primeiro semestre 28 jovens em formação artística participam das oficinas “Recriar”, com coordenação pedagógica e artística de Inês Amaral. Desse processo nasceu Encontro”, com cinco minutos, que serve como abertura para “Recriar”.



“São dois processos da mesma pesquisa”, comenta ela, lembrando que “Encontro” reúne jovens a partir dos 15 anos.



Criado em 1984 em Belo Horizonte, o Camaleão tem 21 espetáculos no currículo. Como não conta com coreógrafo residente, trabalhou com vários criadores, entre eles Jorge Garcia, Mário Nascimento, Luís Arrieta, Tindaro Silvano e Tuca Pinheiro, além do compositor Oswaldo Montenegro.



A maior parte das montagens foi concebida para o palco. Em 2011, com “Horas possíveis”, criado por Chico Pelúcio e Lydia Del Picchia, do Grupo Galpão, a companhia fez seu primeiro espetáculo para a rua.



“Depois fizemos outros balés de palco. Quando chegou a pandemia e não conseguimos ir para o teatro, viemos com ‘Verga’, que foi um sucesso. Fizemos mais de 50 apresentações dele. É um espetáculo ‘fácil de dançar’ e também de o público entender. Conseguimos resistir com criatividade”, continua ela.



Para Marjorie, levar balés para o espaço público permite outra relação com o público. “Quando é no teatro, a pessoa vai porque compra ingresso. Na rua, quando a gente ‘invade’, se a pessoa fica, é porque gostou. Tem muita gente que está apenas passando, resolve parar e fica ali”, afirma.



“RECRIAR”

Espetáculo do Camaleão Grupo de Dança. Neste domingo (26/10), às 11h30, na Praça da Assembleia, Santo Agostinho. No próximo sábado (1º/11), às 16h, na Praça Marília de Dirceu, em Contagem. Em 8/11, às 11h, na Praça da Liberdade, Funcionários.