Tenores fazem concerto domingo (26/10) no Teatro Sesiminas
Repertório vai de Puccini, Verdi, Brahms e Fauré às canções populares 'Volare', 'Granada' e 'Funiculì-funiculà'
“Tenores in concert” encerra domingo (26/10), às 11h, no Teatro Sesiminas, a série “Promenade 2025”. Os cantores Petrônio Duarte, Rogério Francisco, Wagner Soares e Wellington Vilaça estarão acompanhados por Fred Natalino (piano), Felipe Kneipp (percussão) e Walter Jr. (clarinete), além da Orquestra Sesiminas, que será regida pelo maestro Felipe Magalhães.
O programa reúne composições de Puccini, Verdi, Mascagni, Brahms, Fauré, Agustin Lara, Domenico Modugno e Ary Barroso, entre outros. Magalhães explica que parte do repertório se tornou conhecida na voz de Andrea Bocelli e Pavarotti, tenores de fama mundial.
A orquestra apresentará algumas peças sem a presença dos cantores. “Elegia”, de Gabriel Fauré, terá transcrição para cordas, com o chef de naipes de violoncelos, João Cândido, fazendo o violoncelo solo, ressalta o maestro.
Magalhães destaca também “Crisantemi”, de Puccini. “Na verdade, é um quarteto de cordas do compositor italiano que a gente toca muito com a orquestra de cordas”, explica.
O público ouvirá também canções populares nas vozes de tenores famosos, como “Granada” (Agustin Lara), “Solamente una vez” (Agustin Lara), “Con te partirò” (Francesco Sartori e Frank Peterson), “Volare” (Domenico Modugno), “Amapola” (Joseph Lacalle) e “Funiculì-funiculà” (Luigi Denza).
“Há muita coisa conhecida, tenho certeza de que o público vai se emocionar e gostar muito”, afirma Felipe Magalhães.
O projeto “Tenores in concert” divulga a música vocal, unindo arte, cena e entretenimento para criar ambientação imersiva por meio de repertórios associados ao canto lírico. O objetivo é permitir que grandes obras permaneçam vivas e alcancem diferentes públicos.
O grupo responsável pela iniciativa é formado por Petrônio Duarte, Rogério Francisco, Wagner Soares, Wellington Vilaça, Fred Natalino, Felipe Kneipp e Walter Jr.
“TENORES IN CONCERT”
Neste domingo (26/10), às 11h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro. Informações: (31) 2116-0418.
OUTRAS ATRAÇÕES
>>> TRIBUTO AO QUEEN
Elvis Balbo e Queen Legend prometem um festival de hits de Freddie Mercury e sua banda nesta sexta (24/10), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Inteira: R$ 180 e R$ 160, com meia na forma da lei, à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.
>>> CHORÃO TOUR
Os fãs de Chorão (1970-2013), o carismático líder da banda Charlie Brown Jr, poderão matar as saudades do ídolo no evento “Layback Chorão tour”, no sábado (25/10), a partir das 18h, na Layback Belo Horizonte (Rodovia Januário Carneiro, 20, Vale do Sereno). O artista DZ6 vai se apresentar e haverá demonstrações de skate. Ingressos a partir de R$ 40, à venda em www.pensanoevento.com.br
>>> SINFÔNICA DO PARANÁ
A Orquestra Sinfônica do Paraná encerra sua turnê nacional de 40 anos neste sábado (25/10), às 18h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto), sob regência do maestro Roberto Tibiriçá. O programa reúne Liszt, Wagner e Tchaikovsky. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).
>>> SERESTA PARA ARLINDO
Arlindo Cruz, mestre do samba que morreu em agosto, ganha homenagem sábado (25/10), no Baticum (Rua Itararé, 566, Concórdia). Haverá dois sets, às 18h e às 20h, reunindo Marina Gomes (BH), Artur Padua (BH), Fernando Bento (BH), Isaac Dias (BH), Anita Galvão (SP), Koka Pereira (SP), Porkinho Trindade (SP) e Peixe Ernandes (BA). Ingressos: R$ 15, à venda na plataforma Sympla.
>>> MANU DIAS NO CAIÇARA
A cantora e compositora Manu Dias apresenta o show “Sambadear” no sábado (25/10), às 13h, na Praça Professor José Americano (Rua Rosinha Sigaud), Bairro Caiçara. Ela estará acompanhada dos instrumentistas Robson Batata, Tiago Ramos, Thiago Delegado e Alexis Martins. Entrada franca.