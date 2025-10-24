Imagine Dragons traz espetáculo e catarse ao Mineirão no domingo (26/10)

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Faltando quatro dias para a primeira apresentação no Brasil da Loom World Tour – na noite de domingo (26/10), no Mineirão –, o Imagine Dragons anunciou a banda Lagum como convidada especial da temporada de shows pelo país. Os mineiros também vão abrir as apresentações em Brasília (29/10) e São Paulo (31/10, 1º e 2/11).



Não foi escolha totalmente previsível, mas parece acertada. Guardadas as devidas proporções, Imagine Dragons e Lagum traduzem a mesma pulsação do pop rock contemporâneo. Ambas as bandas nasceram em terreno indefinido, transitando entre o pop e o rock alternativo, e conquistaram públicos massivos. Sem contar que recorrem a letras íntimas que tratam sobre dor e superação.



Formado por Dan Reynolds (voz), Wayne Sermon (guitarra), Ben McKee (baixo) e Andrew Tolman (bateria), o grupo estadunidense retorna ao Brasil depois de um ano e um mês, quando se apresentou no Rock in Rio 2024. A relação com o país, no entanto, é antiga e foi sendo construída aos poucos.



“Cresci com muito guaraná sempre em casa. Amo muito o povo daí e adoro ir para o Brasil. É meu lugar preferido para tocar”, disse o vocalista em entrevista ao programa “The noite”, do comediante Danilo Gentili (SBT/Alterosa), em 2021. Na ocasião, Reynolds lembrou que o pai morou dois anos no Brasil e o apresentou à “melhor carne do mundo”.



O primeiro show do Imagine Dragons no país foi em 2014, no Lollapalooza, em São Paulo. Na época, o quarteto de Los Angeles começava a se consolidar como um dos principais grupos da nova geração com o disco de estreia, “Night visions”, lançado naquele ano e aclamado pelo público.



A apresentação de pouco mais de uma hora agradou aos brasileiros. Dan Reynolds esbanjou carisma e o grupo protagonizou momentos divertidos no palco. “Foi um dos melhores shows que a gente já fez. Se alguém me perguntasse qual é o meu show favorito, eu diria o Lollapalooza”, disse o vocalista anos depois ao “Jornal Hoje”, da TV Globo.



Novos hits

A banda voltou em 2016 para divulgar o álbum “Smoke + Mirrors” (2015). Embora os shows se limitassem ao Rio de Janeiro e a São Paulo, houve transmissão em TV aberta. Pela primeira vez em turnê solo por aqui, os dragons conseguiram reunir multidão de fãs para cantar com eles os hits “Shots”, “I’m so sorry” e “I bet my life”.



Em 2018, a banda tocou pela segunda vez no Lollapalooza. Dessa vez, como uma das principais atrações do festival. No repertório, canções de “Envolve” (2017), terceiro álbum de estúdio do grupo. Sucessos como “Believer”, “Whatever it takes” e “Thunder” marcaram presença no setlist e animaram o pessoal. Foi, talvez, o show que selou a relação entre a banda e os brasileiros.



No ano seguinte, Imagine Dragon voltou para se apresentar pela primeira vez no Rock in Rio. E, em 2023, realizou sua maior turnê no Brasil, com repertório que transitava por toda a discografia da banda.



Agora, a expectativa é de que a Loom World Tour supere os shows de 2023. A turnê teve início em abril do ano passado nos EUA e já passou por países da Ásia e Europa.



Valor exorbitante

A banda não economizou. Em cada cidade onde se apresentou, entregou espetáculos cinematográficos com cenário grandioso, estrutura imersiva, telões de alta definição, luzes intensas e efeitos visuais.

Ingressos VIP para as apresentações brasileiras atingem valores exorbitantes, chegando a R$ 43.813,03. O pacote mais caro oferece entrada antecipada, crachá VIP, brinde, pôster exclusivo da turnê, uma guitarra usada pelos integrantes e outro instrumento autografado por todos eles. Conhecer os músicos, porém, está fora de cogitação.



A banda não foge do roteiro, o que não quer dizer que entregue shows mecanizados e sem alma. Até agora, as apresentações começaram de maneira morna, com a singela “Fire in these hills”. Mas logo ganharam vida a partir de “Thunder”, seguida por “Bones” e “Take me to the beach”.



A pirotecnia ajuda a levantar o astral. Há chuvas de confete, fogos de artifício, feixes de laser, luzes cintilantes e bolas de praia gigantes lançadas para a plateia. Sem contar as interações animadas que o vocalista Dan Reynolds faz com os fãs e os colegas de banda.

Duelo de bateria



Em algumas cidades, o músico chegou a propor um duelo de bateria com Andrew Tolman – atitude louvável, ao destacar o integrante que entrou para a banda no ano passado, com a saída de Daniel Platzman. Ele sempre fez questão de repetir o desejo de que o público se sinta “livre” e consiga ter tudo de que precisa para lidar com sentimentos do momento, sejam eles “alegria, tristeza ou mesmo raiva”.



Com a Loom World Tour, o Imagine Dragons reafirma a fórmula que o tornou fenômeno global, equilibrando espetáculo e catarse. No fim, a turnê deixa clara a força da banda de não apenas dominar estádios, mas fazer cada fã sentir que esteve diante de algo único.

IMAGINE DRAGONS



“Loom World Tour”. Neste domingo (26/10), no Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, São José). Abertura dos portões: 16h. Show: 21h. Ingressos: R$ 43.813,03 (Ingressos VIP, preço único), R$ 6.846,64 (VIP, área Experience, preço único), R$ 3.722,21 (pacote entrada antecipada, inteira), R$ 920 (pista premium, inteira), R$ 760 (cadeira superior, inteira), R$ 760 (cadeira inferior roxa, inteira), R$ 580 (pista comum, inteira), R$ 540 (cadeira superior, inteira), no site da Ticketmaster. Meia-entrada na forma da lei.