Dudu do Cavaco e Badulaque vão cantar para as crianças no domingo (26/10)

Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH

O projeto de inclusão e diversidade Mano Convida vai reunir o mineiro Dudu do Cavaco e o duo paulista Badulaque em show para as crianças, no domingo (26/10) à tarde, no Centro Cultural Unimed-BH Minas.



Músico com síndrome de Down, Eduardo Gontijo, o Dudu, fez parte do grupo Trem dos Onze e do Comarca 5.2. Entusiasmado com o primeiro show ao lado do Badulaque, ele revela que o repertório terá “Ciranda da bailarina” (Edu Lobo e Chico Buarque) e “Pra dançar” (Leo Henkin), entre outras canções.

“Sinto-me feliz em tocar vários instrumentos e levar muito amor para as pessoas. Além do cavaquinho, toco banjo, pandeiro, repique, ganzá, surdo, tarol e teclados. Agora estou aprendendo flauta doce e saxofone”, conta Dudu.

Daniel Ayres, que forma o Badulaque com Julia Pittier, comemora o encontro com Dudu. “É uma honra. O Daniel, do Instituto Mano Down, nos convidou e ficamos muito felizes.”

O duo paulista começou sua carreira cantando com o grupo Palavra Cantada, em 2005. “Depois de tocarmos muitos anos com eles, passamos a compor nossas próprias músicas, que começaram a ser lançadas em 2016”, afirma Ayres.

Em 2024, Daniel e Julia lançaram o álbum “Muita coisa” com participação do Palavra Cantada, formado por Sandra Peres e Paulo Tatit.

Interação com as crianças

O trabalho do Badulaque é focado na percussão com o propósito de estimular a inteligência e a criatividade das crianças, interagindo com elas.

“O repertório do show em BH traz quatro músicas nossas, mais sugestões de Dudu e do pessoal do Mano Down”, adianta Daniel Ayres, revelando que uma das canções será “Como é grande o meu amor por você”, sucesso de Roberto Carlos.

Criado há nove anos, o duo lançou cerca de 100 músicas autorais. Entre os trabalhos de Daniel e Julia estão o DVD “Badulaque” (2016), o CD “O dinossauro e o dragão” (2018), a série “Decolar” (2019), no YouTube, e a série “Vai ter show do Badulaque” (2021), da TV Cultura.

Realizado pelo Instituto Mano Down, o projeto Mano Convida já recebeu Mônica Salmaso, Zélia Duncan, Lenine, Paulinho Pedra Azul, Fernanda Takai, Flávio Venturini, As Pagodeiras, Dudu Nobre, Roberta Sá, Chrigor, Leila Pinheiro e Orquestra de Câmara Sesiminas, entre outros artistas.



MANO CONVIDA KIDS



Com Dudu do Cavaco e Badulaque. Neste domingo (26/10), às 17h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria. Informações: (31) 3516-1360.