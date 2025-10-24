Morte de atriz de ‘9-1-1: Nashville’ comove fãs e colegas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Isabelle Tate, de apenas 23 anos, morreu no domingo (19/10). A jovem interpretou Julie no episódio piloto de “9-1-1: Nashville”, nova série derivada do sucesso “9-1-1”, e vivia o início de uma promissora carreira na TV.

A notícia foi confirmada na quinta-feira (23/10) pela agência McCray, que representava a atriz. “Estamos profundamente tristes e com o coração partido em compartilhar que Isabelle Tate faleceu em 19 de outubro. Conheço Izzy desde que ela era adolescente e ela voltou a atuar recentemente. Ela conseguiu a primeira série para a qual fez o teste, 9-1-1: Nashville. Ela se divertiu muito”, escreveu o escritório em comunicado.

De acordo com o TMZ e a revista People, a causa da morte foi uma forma rara da doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT), uma condição neuromuscular hereditária que provoca fraqueza e atrofia nos músculos dos braços e pernas, além de perda sensorial e dificuldades de locomoção. Segundo a agência, Isabelle “faleceu em paz” e a família pediu privacidade neste momento de luto.

A organização CMTA (Charcot-Marie-Tooth Association) descreve a doença como “rara, multissistêmica e progressiva”. A agência de talentos também compartilhou um link para doações à instituição, em memória da atriz. “Em vez de flores, a família pede que doações para a Associação sejam feitas em homenagem a Izzy”, diz o comunicado.

Nascida e criada em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, Isabelle Tate se formou em Administração pela Middle Tennessee State University. Apesar da formação fora das artes, ela sempre demonstrou paixão por atuar e pela música.

No obituário, familiares e amigos descrevem Isabelle como uma jovem cheia de energia, altruísta e determinada, que “nunca dava desculpas por ter uma deficiência”. “Ela era a alma da festa, uma lutadora e tinha uma inclinação musical bastante grande”, diz o texto.

Desde os 13 anos, Isabelle convivia com a doença que, segundo ela mesma contou em uma publicação nas redes sociais, “enfraquecia os músculos das pernas com o tempo” e eventualmente a faria precisar de uma cadeira de rodas.

Isabelle também era voluntária em abrigos de animais, onde gostava de passar o tempo distribuindo carinho e atenção. “Sua ideia de um passeio divertido era visitar um abrigo de animais e distribuir amor”, relembra o obituário.

Tributos e homenagens

A estreia em “9-1-1: Nashville” representava o primeiro grande papel de Isabelle na TV. Segundo o jornal New York Post, a série — criada por Ryan Murphy e estrelada por Chris O'Donnell, LeAnn Rimes e Hunter McVey — deve incluir um cartão “in memoriam” dedicado à atriz no episódio da próxima semana.

A morte precoce de Isabelle Tate comoveu fãs e colegas de produção, que destacaram sua doçura, talento e força diante das adversidades. “Queria ter a honra de conhecer uma alma tão bondosa. Deus abençoe”, comentou um perfil em uma foto no Instagram da atriz. “Sinto muito pela sua perda. Nunca ouvi falar da CMT antes do falecimento dela e é perturbador que eu saiba disso com o falecimento de uma linda jovem de 23 anos. Minhas orações estão com você neste momento. Deus te abençoe”, lamentou outro.

Ela deixa a mãe, Katerina Kazakos Tate, o padrasto, Vishnu Jayamohan, o pai, John Daniel Tate, e a irmã, Daniella Tate.