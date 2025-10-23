Assine
Podcast Divirta-se recebe Thiago Corrêa, do Transmissor e ex-Diesel

O episódio do podcast 'Divirta-se' desta semana recebe o músico Thiago Corrêa, baixista da banda Transmissor e ex-Diesel

Otávio Rangel
Otávio Rangel
Repórter
Jornalista com experiência em produção de vídeo, com experiência em produtoras de vídeo de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Curador de dois museus audiovisuais no interior de São Paulo e experiências com cinema independente e documentários.
23/10/2025 13:57

Mesa de com os dois membros do podcast Divirta-se e o músico Thiago Corrêa
Thiago Corrêa é o entrevistado da vez crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. MG. Podcast Divirta-se com Lucas Lanna e Otavio Rangel recebe Tiago Correa, ex-Diesel.

O episódio do podcast "Divirta-se" desta semana recebe o músico Thiago Corrêa, baixista e integrante do Transmissor e ex-membro da banda belo-horizontina Diesel. Ele vem tocando com diversos artistas e, em parceria com Lorena Chaves, lançou o single "Vazio", tendo uma "mãozinha" de Marcelo Jeneci no acordeão.

Thiago conta que começou a tocar baixo profissionalmente em 1996, com 16 anos. O artista esteve ao lado da cantora Patrícia Amaral antes de entrar no Diesel, que começou em 1999. Em 2000, o grupo gravou seu primeiro álbum.

Em 2001, a banda participou de um concurso, o Escalada do Rock, para se apresentar no Rock In Rio. Ele conta que, na fase final do concurso, "foi um ônibus de gente para torcer para o Diesel". E o apoio deu resultado: o Diesel venceu a eliminatória e garantiu um lugar no festival de rock mais conhecido do Brasil.

O que veio a seguir foi um reconhecimento cada vez maior no underground e turnês em território norte-americano, em cidades como Nova York e Los Angeles.

A banda também tocou em pequenos show arranjados por um conhecido deles da gravadora Capital Records, o que fez com outros selos despertassem interesse no grupo.

Até que o Diesel finalmente conseguiu um contrato para gravar com a J Records, gravadora de Clive Davis, conhecido por trabalhar com nomes como Janis Joplin, Bruce Springsteen e Whitney Houston.

Após uma série de problemas, Thiago focou em uma nova banda, o Transmissor, se aventurando em outros estilos e depois se tornando membro da Orquestra Mineira de Brega', há 15 anos.

O músico também trabalhou como produtor e acabou ficando amigo de Lorena Chaves e Marcelo Jeneci. No dia 24 de outubro, ele se apresenta na Autêntica, em BH. Essas e outras histórias estão presentes no episódio do podcast.

O podcast Divirta-se está no Spotify e no youtube do Portal Uai,

