Cynthia Araújo lança nesta quinta (23/10) a nova edição de "A vida afinal"

A escritora Cynthia Araújo lança nova edição de “A vida afinal: conversas difíceis demais para se ter em voz alta” (Editora Oficina Raquel), nesta quinta-feira (24/10), às 19h, na Quixote Livraria e Café (Rua Fernandes Tourinho, 274 – Savassi). A autora participa de bate-papo com a escritora mineira Marcela Dantés e a médica paliativista Sarah Ananda.

O livro mergulha na história de 48 pacientes brasileiros e alemães com câncer metastático. Também analisa artigos científicos sobre diagnósticos graves, falsas expectativas, tratamentos paliativos e silêncios que, prolongados, podem custar mais do que a vida, afetando a dignidade do paciente.

A obra propõe o diálogo sobre finitude, autonomia e humanidade. Cynthia atravessa os limites entre ciência e afeto para construir uma narrativa que não se resume ao morrer, mas ao viver, com consciência, até o fim.

O texto de apresentação de “A vida afinal” é da escritora Mariana Salomão Carrara, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura em 2023.



“A VIDA AFINAL: CONVERSAS DIFÍCEIS DEMAIS PARA SE TER EM VOZ ALTA”

De Cynthia Araújo

Editora Oficina Raquel

180 páginas

Preço: R$ 59,90