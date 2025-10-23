Assine
overlay
Início Cultura
Literatura

Cynthia Araújo lança nesta quinta (23/10) a nova edição de "A vida afinal"

Evento será seguido de bate-papo na Quixote Livraria. Obra abroda história de pacientes com câncer metastático, propondo diálogo sobre finitude e autonomia

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/10/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
Imagem mostra a escritora Cynthia Araújo diante de uma cortina marrom-claro. ela tem cabelos pretos, soltos, usa blusa preta em decote V e colar com corda invisível, no qual aparece pingente
Com escrita sensível, Cynthia Araújo assina "A vida afinal: conversas difíceis demais para se ter em voz alta" crédito: Arquivo Pessoal

A escritora Cynthia Araújo lança nova edição de “A vida afinal: conversas difíceis demais para se ter em voz alta” (Editora Oficina Raquel), nesta quinta-feira (24/10), às 19h, na Quixote Livraria e Café (Rua Fernandes Tourinho, 274 – Savassi). A  autora participa de bate-papo com a escritora mineira Marcela Dantés e a médica paliativista Sarah Ananda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O livro mergulha na história de 48 pacientes brasileiros e alemães com câncer metastático. Também analisa artigos científicos sobre diagnósticos graves, falsas expectativas, tratamentos paliativos e silêncios que, prolongados, podem custar mais do que a vida, afetando a dignidade do paciente.

A obra propõe o diálogo sobre finitude, autonomia e humanidade. Cynthia atravessa os limites entre ciência e afeto para construir uma narrativa que não se resume ao morrer, mas ao viver, com consciência, até o fim.

O texto de apresentação de “A vida afinal” é da escritora Mariana Salomão Carrara, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura em 2023.


“A VIDA AFINAL: CONVERSAS DIFÍCEIS DEMAIS PARA SE TER EM VOZ ALTA”
De Cynthia Araújo
Editora Oficina Raquel
180 páginas
Preço: R$ 59,90

Tópicos relacionados:

lancamento literatura livro quixote-livraria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay