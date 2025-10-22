Ronaldinho Gaúcho lança o disco "Bruxaria 051" e canta duas músicas

O craque que conquistou o mundo com dribles mágicos agora quer encantar com beats. Ronaldinho Gaúcho lançou seu primeiro álbum musical, “Bruxaria 051”, que chega às plataformas digitais com 22 faixas e dezenas de participações de artistas ligados à música urbana, funk e rap.



O nome do projeto faz alusão ao apelido que o ex-jogador ganhou nos gramados, “Bruxo”, símbolo de seu estilo criativo e imprevisível. A produção é assinada pela Wusta Studio para o projeto A Tropa do Bruxo, laboratório musical idealizado por Ronaldinho que busca aproximar grandes nomes da cena musical de novos talentos.

“A magia virou música. Um sonho que nasceu nas ruas e virou arte. Entre risadas, beats e lembranças, a tropa transforma o impossível em som. A magia é real e tem ritmo de liberdade”, escreveu o ex-jogador nas redes sociais, ao anunciar o lançamento.



Na publicação, Ronaldinho aparece ao lado do irmão e empresário Roberto de Assis Moreira, em uma foto nostálgica de 1990, quando ambos vestiam o uniforme do Grêmio.



O álbum “Bruxaria 051” conta com participações de MC Hariel, Dexter, DJ Chernobyl, MC Menor JP, MC Kadu, Nath Fisher, MC Léo Picadilha e Meno K, entre outros artistas.



Ronaldinho é intérprete nas faixas “A Tropa do Bruxo tá aqui (Intro)” e “Bruxo”, além de contribuir para a composição de diversas músicas.

A produção musical é de CP no Beat, que assina a maioria das faixas e ajuda a consolidar o som do projeto, uma mistura de funk, trap e hip-hop com batidas dançantes em clima de celebração.



Entre os destaques estão “O corre nunca vai parar”, parceria com MC Hariel e Lourena, e “Muleque Zika”, com Dexter e DJ Chernobyl.



Antes de lançar o próprio álbum, Ronaldinho já havia deixado sua marca como compositor e colaborador de artistas consagrados. Ele assina músicas como “Solteiro de novo” (Wesley Safadão), “Eu quero tchu, eu quero tcha” (João Lucas & Marcelo) e “Você não vive sem” (Iza), além de parcerias com Xande de Pilares, Bom Gosto e Dennis DJ.

DJONGA E RONALDINHO GAÚCHO SE ENCONTRAM EM BH:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ???????? (@djongador)



Mineiros

Em Minas, Djonga, Sidoka e WS da Igrejinha são aliados do Bruxo, que gravou o clipe “Oclin” com os dois primeiros e MC Rick. Quando morou em BH e jogou no Atlético, Ronaldinho inspirou samba de Fabinho do Terreiro.



Apaixonado por pagode, o ex-craque também gravou o clipe “Rolê aleatório” com a banda mineira Akatu. (Amanda Feitosa com redação do EM)