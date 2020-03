Jorge Vercillo faz show em BH para lançar o disco 'Nas minhas mãos'

(foto: Vinicius Michisuki/divulgação) Nesta sexta-feira (13), o cantor e compositor Jorge Vercillo (foto) faz show no Palácio das Artes para lançar o disco Nas minhas mãos, no qual experimenta novos caminhos além da chamada “MPB soft rock” que o fez famoso. A ideia, segundo ele, é celebrar a pluralidade do Brasil.





Um dos destaques do repertório é Fantasias, samba com Thiaguinho, além de Nosso próprio chão, parceria com Xande de Pilares, faixa que Jorge divide com Péricles.





Outro convidado do álbum é o baixista, cantor e compositor Pedro Aznar, destaque da música argentina. Os dois dividiram a faixa Hoy la luna. O disco traz também Garra, interpretada por Vercillo e o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, alvo de escândalo depois de ser preso no Paraguai com o irmão, sob a acusação de portar passaporte falsificado.





NAS MINHAS MÃOS

Com Jorge Vercillo e banda. Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. Av. Afonso Pena, 1.537, Centro, (31) 3236-7400. Nesta sexta (13), às 21h. Inteira: R$ 170 (plateia 1), R$ 150 (plateia 2) e R$ 130 (plateia superior). Meia-entrada na forma da lei.