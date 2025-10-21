Por que o rádio ainda é importante na era do streaming e dos podcasts

A influência do rádio no Brasil permeia desde os anos 1940, que marcaram a ascensão e o auge do rádio no país. Em um cenário dominado por streaming de música e podcasts, esse meio de comunicação tradicional continua presente e importante.

Diferentemente dos algoritmos globais, o rádio fala diretamente para a realidade do ouvinte. Ele informa sobre o trânsito na avenida principal, anuncia a promoção do supermercado do bairro e dá voz a figuras conhecidas da cidade. Essa hiperlocalização cria um senso de pertencimento e relevância que plataformas digitais dificilmente conseguem replicar em larga escala.

A gratuidade e o fácil acesso também são trunfos decisivos. O rádio não exige uma assinatura paga nem uma conexão estável de internet, funcionando em qualquer aparelho simples, no carro ou no celular. Para milhões de brasileiros, ele continua sendo a principal fonte de informação e entretenimento, atuando como uma companhia constante ao longo do dia.

Além disso, o meio soube se adaptar. As emissoras não ficaram presas às ondas AM/FM. Hoje, elas transmitem sua programação pela internet, criam conteúdo exclusivo para redes sociais e transformam seus programas em podcasts, alcançando um público que já não possui um aparelho de rádio tradicional em casa. A interação via WhatsApp, por exemplo, tornou a participação do ouvinte instantânea e dinâmica.

Como aproveitar o melhor do rádio hoje

Mesmo na era digital, o rádio oferece vantagens únicas. Saber como explorá-las pode enriquecer sua rotina com informação e entretenimento de uma forma diferente. Veja como tirar o máximo proveito do meio atualmente:

Busque notícias ultralocais: sintonize emissoras da sua cidade para obter informações que não chegam aos grandes portais, como condições de trânsito em tempo real, eventos de bairro, oportunidades de emprego e debates sobre questões municipais.

Use aplicativos agregadores: algumas rádios possuem aplicativos próprio que permitem ouvir a programação ao vivo de qualquer lugar do mundo pelo celular, unindo a conveniência do digital com a curadoria humana.

Descubra músicas fora da sua bolha: enquanto os serviços de streaming tendem a reforçar seus gostos com algoritmos, os programadores de rádio e DJs ainda são curadores humanos. Ouvir uma estação pode apresentar artistas e gêneros que você não descobriria de outra forma.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.