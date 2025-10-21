'De Volta para o Futuro' completa 40 anos com homenagens e lançamentos
Em 2025, clássico filme completou 40 anos desde sua estreia; relógio e guitarra estão entre os itens lançados como homenagem à franquia
Nesta terça-feira (21/10) é celebrado o Dia de “De volta para o futuro”. O primeiro filme da clássica franquia norte-americana, lançado em 1985, conta a história do adolescente Marty McFly (Michael J. Fox), que é transportado para o ano de 1955, quando uma experiência do excêntrico cientista Doc Brown (Christopher Lloyd) não sai como planejado.
Em celebração à data, algumas marcas anunciaram lançamentos em homenagem à trilogia dirigida por Robert Zemeckis, referenciando a época e a obra.
Um exemplo é o da marca de relógios Cassio, que divulgou a edição de um modelo vintage em homenagem ao clássico. A peça, inspirada nos anos 1980, remete aos filmes de ficção científica e alude ao relógio digital “CA-500WEBF”, usado pelo jovem Marty McFly no longa. A pré-venda começa nesta terça-feira.
O modelo é baseado em um dos relógios mais populares da marca, o CA-500, que traz uma calculadora integrada e é um item de colecionador para fãs da franquia. Ele estará disponível por € 119 (R$ 743) em lojas online selecionadas.
A Cassio não é a única a explorar a longevidade do clássico. A Gibson, fabricante de instrumentos, anunciou uma coleção limitada de guitarras, roupas e acessórios inspirados na trilogia. Os lançamentos já estão disponíveis no site da loja.
Uma das novidades é a guitarra “Collector’s Edition ‘1955’ ES-345”. A quantidade é limitada a 88 unidades no mundo inteiro, e o preço está na casa dos US$ 19.999 (R$ 108.000, sem considerar as taxas e os impostos).
Além disso, a marca anunciou o lançamento de outra guitarra, a “Epiphone Back to the Future ES-345”, vendida por US$ 999 (R$ 5.375, também desconsiderando taxas e impostos), e outros acessórios que referenciam os filmes.
