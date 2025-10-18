Galeria
Uma homenagem ao rei esquecido da Inglaterra: trilha revive legado milenar
-
Mais de mil depois, o rei Athelstan — em sua grafia original — recebe uma homenagem especial: a inauguração do Athelstan Pilgrim Way, trilha de 160 quilômetros para ciclistas e caminhantes. O trajeto começa na Abadia de Malmesbury e conecta 36 igrejas em North Wiltshire, no interior do país. Foto: Divulgação/Richard Collett
-
O projeto integra as celebrações Athelstan 1100, em homenagem à coroação do rei em 925. e inclui escavações arqueológicas, palestras históricas e uma peregrinação simbólica de 11 dias. O trajeto termina em Kingston-upon-Thames, onde Etelstano foi coroado. Foto: Divulgação/Richard Collett
-
David Pope idealizou o Caminho de Peregrinação de Athelstan, mapeando e percorrendo os 160 quilômetros antes da estreia. Ele criou o “Passaporte de Peregrinação”, carimbado em cada uma das 36 igrejas do trajeto. A iniciativa, asim, valoriza a história e incentiva a conexão espiritual dos caminhantes. Foto: Reprodução do site Royal.uk
-
A monarquia britânica, aliás, possui uma longa história que remonta há mais de mil anos, cheia de eventos marcantes, tradições e transformações que refletem a evolução da sociedade britânica. Veja sua história. Foto: Titanic Belfast, Mark Tantrum e Dominio Publico - Wikimédia Commons
-
-
Do ano 500 até início do Século 10, a região viveu sob o regime da heptarquia, ou seja, sete reinos diferentes, que depois vieram a se fundir e formar o Reino da Inglaterra. Foto: Pleclown - Wikimédia Commons
-
Um dos reinos famosos da heptarquia foi o Reino de Wessex. Um dos monarcas que marcaram foi Alfredo, o Grande, que comandou de 871 a 899. Apenas dois monarcas britânicos receberam a alcunha de "O Grande". Foto: Steve Daniels - Wikimédia Commons
-
Outro monarca britânico que recebeu o título de "O Grande" foi Canuto (foto), que comandou de 1016 até 1035. Já o seu filho, Haroldo I, ficou até 1040. Foto: Domíno Público - Wikimédia Commons
-
-
Depois, veio Hardacanuto (1040-1042, foto), outro filho de Canuto. A sucessão seguiu com Eduardo, o Confessor (1042-1066). Este era irmão de Hardacanuto, mas apenas por parte de mãe. Foto: Creative Commons
-
Em janeiro de 1066, morreu Eduardo e assumiu Haroldo II (foto), filho de Goduíno, sogro de Eduardo, o Confessor. Foto: Albert Haelwegh - Wikimédia Commons
-
Em outubro daquele ano, Guilherme I, que era o Duque da Normandia, uma região francesa, invadiu e conquistou a Inglaterra. Ele, aliás, era primo de Eduardo, o Confessor. Na batalha pela invasão, Haroldo II foi morto. Um dos feitos de Guilherme foi trocar a capital de Winchester para Londres. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
-
Dessa forma, estava sendo "inaugurada" a Dinastia da Normandia, após a Dinastia de Wessex (927 até 1013), Dinastia de Knýtlinga (1013 até 1014), outra Dinastia de Wessex (1014-1016), outra Dinastia de Knýtlinga (1016-1042) e a terceira de Wessex (1042-1066). Na foto, o brasão da Dinastia de Wessex. Foto: Dominio Publico - Wikimédia Commons
-
Wessex, como já destacado, foi uma das regiões da heptarquia inglesa. Já Knýtlinga (foto) foi uma casa real dinamarquesa. Dessa forma, nos primeiros anos de Reino da Inglaterra, houve francês, inglês e dinamarquês no comando. Foto: victor falk - Wikimédia Commons
-
O Reino da Inglaterra, lembre-se, começou em 927 e durou até 1707. Um nome que marcou muito foi Ricardo I, que comandou de 1189 a 1199. Ele ficou marcado por ser muito ligado ao militarismo e ganhou o apelido de Ricardo Coração de Leão. Fazia parte da Dinastia Plantageneta, com origem francesa. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
-
Eduardo I ou apenas Eduardo Pernas Longas comandou de 1272 até 1307, ano de sua morte. Ele foi responsável por uma grande reforma administrativa. Também foi da Dinastia Plantageneta. Foto: Richiek Rakesh - Wikimédia Commons
-
Henrique V governou de 1413 até 1422 e foi um dos responsáveis pelo fim da Guerra dos Cem Anos, contra a França. Fez parte da Dinastia de Lencastre, uma ramificação da Dinastia Plantegeneta. Foto: National Portrait Gallery - Wikimédia Commons
-
Henrique VIII comandou de 1509 até 1547, sendo membro da Dinastia de Tudor, que tem origem galesa. Ele ficou marcado por romper com a Igreja Católica e fundar a Igreja Anglicana, além de outros conflitos com a França. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
-
Ele rompeu porque a Igreja Católica não aceitava que ele se casasse novamente. De 1509 a 1533, foi casado com Catarina de Aragão. Naquele ano, rompeu e foi casar com Ana Bolena (foto). Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
Da união de Henrique com Catarina, nasceu Maria I, a primeira Rainha da Inglaterra. Ela chegou a ser considerada filha ilegítima do pai e precisou acionar a Justiça para poder assumir o trono. Assumiu em 1553, ficando até 1558. Foto: António Mouro - Wikimédia Commons
-
O Reino da Inglaterra, como já destacado, durou até 1707, quando o país se juntou à Escócia e formou o Reino da Grã-Bretanha. A Rainha Ana comandou a Inglaterra de 1702 a 1707 e depois foi Rainha britânica de 1707 até 1714. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
-
A Rainha Vitória assumiu em 1837, com apenas 18 anos. Ela ficou até 1901, sendo a segunda mais longeva. Foram 63 anos no comando, atrás apenas da Rainha Elizabeth. Foto: Wikimédia Commons/Franz Xaver Winterhalter
-
A Rainha Elizabeth II ficou no trono por 70 anos, entre 1952 e 2022, quando morreu. Ela pertencia à Dinastia de Windsor, com origens alemãs. Foto: Wikimedia Commons Julian Calder
-
Atualmente, o Reino Unido tem, além de Inglaterra e Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Foto: Simmo Simpson - Flickr
-
-
O atual monarca é o rei Charles III. Ele foi coroado no dia 6 de maio de 2023 na Abadia de Westminster, em Londres. A cerimônia contou com a presença de dignitários de todo o mundo. Foto: Reprodução G1