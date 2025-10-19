Assine
overlay
Início Cultura
TV

Gaby Spanic dá tapa na cara de Tàmires e anuncia desistência de 'A Fazenda'

Atriz venezuelana agrediu a modelo durante a realização de uma dinâmica ao vivo

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
19/10/2025 23:40 - atualizado em 19/10/2025 23:43

compartilhe

SIGA
x
Gaby Spanic em A Fazenda 17; atriz deu um tapa na cara de Tamires Assis e anunciou desistência
Gaby Spanic em A Fazenda 17; atriz deu um tapa na cara de Tamires Assis e anunciou desistência crédito: Reprodução/Record

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gaby Spanic pediu para sair de A Fazenda 2025 (Record) na noite deste domingo (19), após dar um tapa em Tàmires em uma dinâmica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A atriz chamou a aliada para ser apontada. "Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tàmires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor -obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência! Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam."

Leia Mais

Gaby, então, bateu em Tàmires e pediu que ela se defendesse. "Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?"

Enquanto ela batia, os peões reagiram. "Dá expulsão, hein. Não pode", comentou Carol. "Gente, que é isso", falaram outros.

Na sequência, Gaby Spanic avisou a produção que queria deixar o jogo. "Eu desisto! Bye."

Dudu Camargo pediu que ela ficasse. "Você não pode desistir diante dessas agressões! Você tem que revidar."

Gaby Spanic continuou firme. "São muitas cobras. Produção, por favor! Eu desisto."

Gaby deixou o deck na área externa, onde a dinâmica era realizada. Na sequência, os apontamentos continuaram entre os outros peões.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay