CONFUSÃO

Mariana Godoy troca nome da emissora ao vivo e gafe viraliza nas redes

Âncora do Jornal da Record citou emissora concorrente durante transmissão

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
18/10/2025 12:30

Mariana Godoy erra nome ao vivo em telejornal
Mariana Godoy erra nome ao vivo em telejornal crédito: TV Record

A jornalista Mariana Godoy protagonizou um momento inusitado durante a edição desta sexta-feira (17/10) do “Jornal da Record”. Ao anunciar a transmissão da partida entre Vasco e Fluminense, que vai ao ar na próxima segunda-feira (20/10), a âncora se confundiu e citou o nome da Globo ao vivo. 

O deslize, rapidamente corrigido, foi suficiente para gerar uma enxurrada de comentários nas redes sociais. “Vasco e Fluminense será transmitido aqui na Globo... Aqui na Record, na segunda-feira, a partir das 19h30”, disse Mariana, que apresentava o telejornal ao lado de Edu Ribeiro.

Assim que percebeu o equívoco, ela se corrigiu com naturalidade. Mas os segundos de confusão não passaram despercebidos pelos telespectadores.

Nas redes sociais, internautas se divertiram com o erro da apresentadora. “Mariana Godoy está louca para voltar para a Globo e substituir Ana Maria Braga em suas manhãs”, brincou um usuário do X. “É saudade do salário e do peru na cesta de Natal. Já ouvi dizer que a Globo capricha”, ironizou outro.

Teve também quem relacionasse a gafe com a exibição do último capítulo do remake de “Vale Tudo”, da emissora concorrente. “Deve estar assistindo tanto Vale Tudo que acabou se confundindo, coitada (risos)”, escreveu uma pessoa.. “Ela ansiosa pro jornal acabar logo pra poder ver o final da novela”, brincou outro internauta.

Apesar das piadas, muitos atribuíram o erro ao longo histórico da jornalista na emissora. “Muitos anos de Globo, foi isso”, comentou um perfil. 

Trajetória de Mariana Godoy

Mariana Godoy deixou a Globo em outubro de 2014, após 23 anos de casa. Notícias da época revelaram que foi a apresentadora quem pediu a rescisão de contrato antes do término do vínculo, previsto para fevereiro do ano seguinte. O principal motivo teria sido pessoal: a vontade de voltar a morar em São Paulo, ao lado do marido e do filho.

Em 1º de março de 2021, ela estreou na Record, como âncora do Fala Brasil ao lado de Sergio Aguiar. Mariana permaneceu no comando do telejornal matutino por quatro anos, até julho de 2025, quando foi substituída por Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro. Desde então, apresenta o Jornal da Record, exibido em horário nobre. 

