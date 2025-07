Repórter da Band empurra jornalista da Record em transmissão ao vivo

Um jornalista da Band empurrou uma repórter da Record durante uma reportagem ao vivo, nessa terça-feira (1º/7). Grace Abdou, do "Cidade Alerta", conversava com duas jovens sobre um caso de desaparecimento na Grande São Paulo. Uma das entrevistadas ia mostrar uma foto para Grace, quando Lucas Martins, do "Brasil Urgente", agarrou o braço da mulher e a empurrou.

Pouco depois, a repórter aparecelu e perguntou a Lucas porque ele a empurrou. "Por que você passou na minha frente e não é a primeira vez", gritou o jornalista, que, em seguida, voltou a falar com as jovens.

Durante o Cidade Alerta, o apresentador Reinaldo Gottino mostrou a cena e informou que Grace Abdou foi à polícia para registrar boletim de ocorrência. Em nota à coluna F5, a Record informou que o BO foi registrado e “medidas judiciais cabíveis serão tomadas”.

Lucas Martins entrou ao vivo para pedir desculpas pelo ato. No pronunciamento, ele afirma que teve uma “atitude inaceitável” na “disputa por espaço”. “Acho que cabem poucas explicações sobre o porquê, porque não há motivo que justifique isso”, declarou.