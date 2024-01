O ator britânico Anthony Hopkins foi confundido com ninguém mais que Jô Soares (1938-2022) nas redes sociais. Tudo isso por causa de uma publicação feita pelo astro nas redes sociais, em que ele está caracterizado como Sigmund Freud, conhecido como “Pai da Psicanálise”.

Behind the scenes, going over Freud’s lines.

Odd how life imitates art. This tapped into a deep personal longing to return home…

Thank you Rick Nicita, Matt Brown, Matthew Goode, Liv Lisa Fries, and the entire cast and crew. @sonyclassics #FreudsLastSession pic.twitter.com/Y3InQWsFjo — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) January 11, 2024

“Nos bastidores, repassando as falas de Freud. Estranho como a vida imita a arte. Isso despertou um profundo desejo pessoal de voltar para casa… Obrigado Rick Nicita, Matt Brown, Matthew Goode, Liv Lisa Fries e todo o elenco e equipe técnica”, escreveu o dono de dois Oscars.

A publicação dava um spoiler do novo filme do ator, ‘A última sessão de Freud’, mas os brasileiros se divertiram com a semelhança entre Hopkins e Jô. “Globo Filmes apresenta: ‘Um beijo do bordo’, cinebiografia do apresentador Jô Soares”, brincou um perfil, lembrando o famoso bordão de um dos maiores entrevistadores do país.

“Simplesmente Sir Anthony Hopkins em sua fase Jô Soares”, declarou outro internauta. Muita gente achou que até o ator estava um pouco confuso. “Olhei rápido o post do Anthony Hopkins achei que era um vídeo do Jô Soares, já estava me perguntando o porquê o Anthony postou vídeo do Jô”, confessou uma pessoa nas redes.

O filme ‘A última sessão de Freud’ ainda não tem data de estreia definida. O longa apresenta o Pai da Psicanálise em diálogo com o escritor britânico CS Lewis, interpretado por Matthew Goode, autor de “Crônicas de Nárnia”. A história traz reflexões intelectuais e filosóficas sobre, por exemplo, a existência de Deus.

Apesar da semelhança física, não tem nenhuma relação com o apresentador brasileiro. Jô Soares morreu em agosto de 2022, em São Paulo, onde estava internado em decorrência de uma pneumonia.