Anthony Hopkins ganhou neste domingo (25) o Oscar de melhor ator por sua elogiada interpretação de um idoso que sofre de demência no filme "Meu Pai".



Hopkins, que aos 83 anos é o ator de mais idade a ganhar um Oscar competitivo, superou o falecido Chadwick Boseman, cujo papel em "A Voz Suprema do Blues" lhe rendeu um Globo de Ouro Póstumo após sua morte por câncer aos 43 anos. Além disso, ele desbancou Riz Ahmed ("Som do Silêncio"), Gary Oldman ("Mank") e Steven Yeun ("Minari").