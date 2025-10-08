Assine
MÚSICA BRITÂNICA

Richard Ashcroft abre shows do Oasis em SP, nos dias 22 e 23 de novembro

O artista foi anunciado hoje (8/10) pela Live Nation, empresa responsável pela organização do show. Ele vem acompanhando os irmãos Gallagher por turnê mundial.

08/10/2025 15:46

Richard Ashcroft tem lançamento de novo álbum, 'Lovin You', previsto para o dia 10 de outubro.
Richard Ashcroft tem lançamento de novo álbum, 'Lovin You', previsto para o dia 10 de outubro. crédito: Reprodução/Redes sociais

O músico Richard Ashcroft, vocalista do The Verve, foi anunciado nesta quarta-feira (8) como a atração de abertura dos shows do Oasis, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro. A informação foi confirmada pela Live Nation, que organiza os eventos, nas redes sociais. 

Os ingressos para as duas datas no Morumbis que reúne os irmãos Liam e Noel Gallagher depois de 16 anos já estão esgotados. 

A banda "The verve" é britânica, assim como o Oasis, e é conhecida pelo sucesso "Bitter Sweet Symphony", música de 1997. 

Ashcroft já vinha acompanhando os irmãos em outras aberturas da turnê "Live '25", que começou em julho. Ele esteve recentemente no Brasil, quando se apresentou na última edição do festival Best of Blues and Rock, também abrindo para o Dave Matthews Band. 

