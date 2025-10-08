John Lithgow: os papéis mais marcantes do ator que você precisa ver

Jonh Lithgow, o Dumbledore da nova série de "Harry Potter", deu o que falar nas redes sociais após a divulgação das primeiras imagens do ator caracterizado como o personagem. As fotos foram publicadas nesta quarta (8) e animaram os fãs, cada vez mais ansiosos pela produção que tem estreia prevista para 2027.

Enquanto não podemos ver Jonh Lithgow como o diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, vamos relembrar outros papéis marcantes do ator.

O vilão perfeito em "Dexter"

Na quarta temporada de "Dexter", John Lithgow interpretou Arthur Mitchell, mais conhecido como Trinity Killer, um pacato homem de família durante o dia e um assassino em série metódico e cruel à noite.

Lithgow construiu um personagem complexo, cuja rotina de crimes seguia um ciclo de décadas, espelhando tragédias de sua própria vida. A performance lhe rendeu um Emmy e um Globo de Ouro.

A comédia extraterrestre em "3rd Rock from the Sun"

No extremo oposto de um assassino em série, Lithgow brilhou como o hilário comandante Dick Solomon na sitcom "3rd Rock from the Sun". Ele era o líder de um grupo de alienígenas disfarçados de humanos para estudar o planeta Terra. Sua missão era entender os costumes de uma espécie que eles consideravam primitiva.

A série ficou no ar por seis temporadas, fazendo com que Lithgow recebesse seis indicações ao Emmy, e ganhasse três vezes o prêmio de melhor ator em série de comédia.

A transformação em Winston Churchill em "The Crown"

Interpretar uma figura histórica tão icônica quanto Winston Churchill é um desafio para qualquer ator, mas John Lithgow, conseguiu fazê-lo com maestria na série "The Crown". Com uma caracterização física notável, Lithgow retratou um Churchill envelhecido, lidando com os desafios do pós-guerra e a pressão de uma jovem rainha Elizabeth II.

O trabalho foi reconhecido com um Emmy e um prêmio do Sindicato dos Atores.

O reverendo conservador de "Footloose"

Em um de seus papéis mais famosos no cinema, John Lithgow deu vida ao reverendo Shaw Moore em "Footloose - Ritmo Louco", de 1984. No filme, ele é o líder religioso de uma pequena cidade que baniu a dança e a música rock após uma tragédia pessoal.

A voz icônica de Lord Farquaad em "Shrek"

John Lithgow também fez alguns trabalhos de dublagem, como o vilão Lord Farquaad no filme Shrek. Farquaad é um tirano baixinho e complexado que governa o reino de Duloc com mão de ferro.

Lithgow deu ao personagem um tom pomposo e arrogante que contrastava comicamente com sua insegurança e sua baixa estatura.

O Carmerlengo em "Conclave"

No recente sucesso "Conclave", indicado à última edição do Oscar, John Lithgow foi o responsável por interpretar Joseph Cardinal Tremblay, um dos cardeais do filme.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tremblay é o Carmerlengo, ou seja, o responsável por administrar as receitas e propriedades do Vaticano e tem um papel fundamental na trama. O longa retrata o processo de escolha do novo papa após a morte do atual pontífice.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.