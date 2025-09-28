Filme de Lars Von Trier terá adaptação para o teatro no Brasil

A comédia de Lars Von Trier “The boss of it all” (“O grande chefe”) deve ganhar uma adaptação para o teatro no Brasil.

Em fase de captação de recursos, a peça “O chefe do chefe” será dirigida pelo argentino Ricardo Hornos e prevê um elenco com Alessandra Negrini, Marcelo Serrado e Tuca Andrada.

Adaptação do roteiro original do cineasta dinamarquês, o enredo da peça terá o dono de uma empresa que inventa um presidente fictício para tirar de si a responsabilidade de tomar decisões incômodas ou impopulares e não se indispor com os funcionários. Ele acaba contratando um ator para o “papel”.

Os planos para o espetáculo incluem uma temporada de dois meses em São Paulo, no Teatro Vivo, e uma passagem de duas semanas por Porto Alegre, no Teatro São Pedro.