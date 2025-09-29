Concertos didáticos da OSB começam em escolas públicas da Grande BH

O projeto Conexões Musicais, da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), desembarca em Minas Gerais a partir desta terça (30/9). Conectando educação e cultura, a programação segue até o próximo sábado . Durante a semana, o quarteto de cordas da OSB – composto pelos violinistas Bogdan Hudzelaits e André Cunha, a violista Débora Cheyne e o violoncelista Fernando Bru – ministra concertos didáticos em escolas públicas de Betim e Ibirité, além de aulas para integrantes da Orquestra Jovem das Gerais, em Contagem. Todas na Grande BH.

“Um dos objetivos (do projeto) é a democratização do acesso à música e à educação musical. Por isso, as escolas são tão importantes para a gente. Temos mais de 30 escolas com aulas semanais de canto coral realizadas pelo Conexões Musicais pelo Brasil”, conta Elber Ramos, coordenador Educacional da Fundação OSB.

Nos concertos didáticos, o quarteto se apresenta na companhia de um mediador, responsável por comentar o repertório e explicar os instrumentos. “Essa barreira entre palco e plateia se quebra, e a criança pode, por exemplo, se sentar ao lado desses músicos. Acreditamos que esse contato é muito importante, até como uma formação das plateias culturais, muitas vezes as crianças nunca assistiram a um concerto”, afirma o coordenador.

Duas escolas em Betim e duas em Ibirité compõem o roteiro de Concertos Didáticos do Quarteto de Cordas da OSB. “Os jovens ficam muito interessados, já apresentamos o concerto didático para 700 crianças e elas sempre se interessam na hora. Claro que parte muito também da didática ser apresentada de uma forma em que elas conseguem entender, por isso é tão importante. As escolas sempre pedem e as secretarias de educação também”, explica Ramos.

Segundo o coordenador, a OSB trabalha para aproximar o público da música. “Entendemos que a música é muito importante, principalmente na primeira infância, que você tem um maior desenvolvimento neurológico. Fora toda a parte de construção do ser humano também no âmbito social, do aprendizado de ouvir e respeitar o outro, do trabalho em conjunto. A música tem muito a nos ensinar e é uma responsabilidade que temos como uma orquestra tão tradicional.”

A iniciativa dialoga com a história da Orquestra Sinfônica Brasileira, que completou 85 anos de criação em 2025 e busca democratizar a música erudita no Brasil. Em 1943, a OSB criou o projeto Concertos para a Juventude e, por meio dele, é possível viabilizar concertos a preços populares e com repertório acessível.



Repertório acessível

“Não utilizamos um repertório tão complexo porque estamos iniciando algumas pessoas na música nos Concertos para a Juventude”, explica o coordenador. Segundo ele, até mesmo as roupas são diferentes e mais descontraídas, deixando de lado a formalidade dos ternos e casacas. “Todos os músicos usam camisetas coloridas, cada uma de uma cor representando a sua família. A família das cordas tem uma cor; a dos sopros, outra, e assim por diante.”

Além dos concertos didáticos e aulas de música, alunos da Escola Municipal Valério Ferreira Palhares, em Betim, formam o Coral Conexões Musicais desde fevereiro deste ano, através do programa da Fundação OSB.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

CONEXÕES MUSICAIS

Desta terça-feira (30/9) a sábado (4/10), em Betim, Contagem e Ibirité.

Concertos Didáticos com Quarteto de Cordas da OSB

Escola Municipal Edvaldo Faleiro de Aguiar, em Betim, nesta quarta-feira (1º/10), das 10h às 11h. Na quinta (2/10), das 10h às 11h, na Escola Municipal do Bairro Jardim Montreal, em Ibirité. Na sexta-feira (3/10), das 10h às 11h, na Escola Municipal do Bairro Petrovale, em Ibirité; e na Escola Municipal Valério Ferreira Palhares, em Betim, das 16h às 17h.

Aulas de violino, viola e violoncelo

Em Contagem, nesta terça-feira (30/9), na quarta (1º/10) e na quinta (2/10), das 16h às 19h; e no sábado (4/10), das 9h às 12h.