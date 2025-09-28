Assine
Graveola se despede dos palcos com show derradeiro e novo álbum

Após mais de 20 anos de carreira, banda mineira anuncia fim do grupo e presenteia fãs com disco de inéditas e releituras. Grupo influenciou gerações de músicos

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
28/09/2025 04:00

Thiago Corrêa, Joana Bentes, Amanda Barbosa e Zelu integram a formação atual do Graveola, que nasceu de afinidade estética e política entre amigos
Thiago Corrêa, Joana Bentes, Amanda Barbosa e Zelu integram a formação atual do Graveola, que nasceu de afinidades estética e política entre amigos crédito: @luccamezz/divulgação

Nos últimos dois anos, o Graveola se apresentou de forma esporádica, com shows quase sempre restritos a Belo Horizonte. Após mais de duas décadas de carreira e um período de desaceleração, o grupo anunciou oficialmente sua despedida dos palcos.

O comunicado, feito na última segunda-feira (22/9), surpreendeu os fãs, mas não se tratou de uma decisão repentina. Segundo José Luiz Braga, o Zelu, fundador da banda, o fim vinha sendo maturado há algum tempo. Para ele, a Graveola chegou a um ponto em que reverenciava demais o próprio passado e precisava abrir espaço para novas experiências.

“Tem músicas que a gente toca há 20 anos. Chegou um momento em que queremos nos ressignificar musicalmente e ter mais liberdade individualmente. O que impulsiona esse movimento é também a vontade de não ficar preso ao passado e criar caminhos para o novo”, explica.


Laboratório artístico

Formada em 2004, em BH, a banda nasceu da afinidade estética e política entre amigos que decidiram empreender um projeto coletivo. Ao longo da carreira, lançou sete discos que marcaram a cena independente e conquistou o público com músicas como “Insensatez”, “Talismã” e “Dois lados da canção”. O último álbum, porém, é de 2021.

Definida como um “laboratório artístico coletivo”, a Graveola sempre esteve em constante transformação, com diversas formações e sonoridade eclética. “A gente tinha a intenção de furar bolhas e espalhar nossa música pelo mundo. Foi um momento especial de afirmação política e de identidades”, diz Zelu.

Inúmeros músicos já passaram pelo grupo, entre eles estão nomes como Luiza Brina e Luiz Gabriel Lopes. Hoje, a formação conta com Zelu Braga, Amanda Barbosa, Joana Bentes e Thiago Corrêa. “Foram muitos ciclos. A gente sobreviveu até aqui”, comenta o fundador da banda, único remanescente da formação original.

Inclusive, afirma Zelu, o peso de ser o fundador e integrar desde 2024 o Graveola, influenciaram a sua decisão de encerrar a banda. “A responsabilidade de honrar toda essa história ficou muito concentrada em mim. Achei que a ruptura seria o melhor caminho para continuarmos produzindo música de um modo mais leve e explorando possibilidades diferentes.”

Um dos primeiros grupos independentes a usar a internet como ferramenta de difusão e sustentabilidade financeira, o Graveola influenciou uma geração de músicos. “Acho que conseguimos ter importância histórica para a cena musical da cidade, do estado e do país. Encorajamos uma série de iniciativas e coletivos que vieram depois”, avalia o vocalista.

Se nas décadas anteriores Belo Horizonte revelou bandas como Skank e Jota Quest, hoje há uma tendência crescente de projetos individuais, tornando grupos cada vez mais raros. “É raro ver coletivos com relevância. A Graveola serviu de inspiração e mostrou que era possível criar e se manter coletivamente”, pontua Zelu.

O grupo prepara um show de encerramento para marcar a despedida dos palcos. A apresentação será na Autêntica, em 1º de novembro, com convidados especiais e músicos que passaram por formações anteriores. A apresentação conta com o apoio do Festival Novos Encontros, parceiro que está viabilizando o evento. Dois anos atrás, a Graveola já havia se apresentado no mesmo festival ao lado da sensação carioca Ana Frango Elétrico. A cantora Coral está confirmada como atração de abertura da noite.


Novos voos

Além disso, o público terá acesso a um álbum novo, já em fase de gravação, com músicas inéditas e releituras que homenageiam a trajetória da banda. “Senti que era importante lançar o álbum para celebrar esta formação mais recente e aproveitar o talento de todos que estão aqui hoje. É uma configuração de banda muito boa”, conta Zelu.

A despedida não se estenderá por turnês longas, como tem sido feito atualmente por outros grupos no país. “Nossa despedida será um álbum e um show. A ideia não é passar um ano inteiro nos despedindo”, explica.

Zelu adianta que a produção musical continuará, mas de outras formas. O músico também deve lançar um EP solo no início do ano que vem. Para o público que vai sentir saudades, ele sugere revisitar toda a história da banda. “Todos os músicos que já passaram pelo coletivo e que hoje fazem parte dele vão continuar produzindo música. É importante que o público apoie esses artistas individuais.”

FESTIVAL NOVOS ENCONTROS
Com Graveola e convidados. Sábado, 1º de novembro,
às 21h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 –
Santa Efigênia). Ingressos: R$ 120 (inteira) e
R$ 60 (meia), à venda pelo Sympla.

