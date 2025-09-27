Flautista Alexandre Braga lança livro que apura a escuta da música clássica

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

O que é música boa? Para Jacob do Bandolim (1918-1969), um dos grandes nomes do choro brasileiro, música boa é aquela que acerta no coração, que faz chorar e quase leva a um infarto. A definição mostra como a apreciação musical é algo subjetivo. É a partir dessa ideia que o flautista Alexandre Braga lança seu novo livro, “A música nossa de cada dia”, neste sábado (27/9), às 10h, no Centro Cultural IDEA, no Bairro Funcionários. Na quarta-feira (1º/10), o livro será lançado em Varginha, cidade natal do autor, a partir das 19h, no Museu Municipal, com entrada gratuita.



A obra propõe caminhos práticos para desenvolver uma escuta mais atenta e sensível da música, funcionando como uma espécie de guia de apreciação musical. Natural de Varginha, no Sul de Minas, Braga iniciou os estudos ainda criança no conservatório da cidade, após ser apresentado à música clássica por um amigo. “Aquilo despertou em mim um novo mundo”, lembra. Mais tarde, Alexandre mudou-se para Belo Horizonte, onde graduou-se em música pela UFMG.



Desde 2008, o músico integra a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais como flautista. Antes disso, passou pela Sinfônica de Minas e pela Orquestra Ouro Preto. Paralelo à carreira como instrumentista, sempre buscou aproximar as pessoas à música clássica. É também autor dos livros “Por dentro da música clássica” e “Oferenda musical”, além de professor de História da Música na Academia da Filarmônica de Minas Gerais.



“Sempre tive uma vontade muito grande de transmitir esse gosto pela música, de despertar essa apreciação. Senti a necessidade de fazer isso de forma independente, encontrando lugares que acolhessem essa ideia”, conta.

APRECIAÇÃO MUSICAL

Em 2023, ele foi convidado pelo Centro Cultural IDEA para conduzir uma série de encontros de apreciação musical. O que começou como uma proposta de quatro encontros transformou-se em um projeto fixo, que já soma mais de 50 edições realizadas duas vezes por mês, sempre às segundas-feiras. A experiência serviu de impulso para o novo livro, escrito a partir de um pedido de um aluno que solicitou indicações de audição. A partir dessa sugestão, Braga estruturou a obra como um guia, com sugestões comentadas que orientam a escuta.



O livro é organizado em três partes. A primeira mostra como a música está presente em situações cotidianas e nas nossas emoções. A segunda propõe uma viagem auditiva pela história desde a Idade Média. A terceira inclui bibliografia complementar sobre o tema e encerra com uma “volta ao mundo da música clássica em 80 obras”.



Para o autor, o ponto de partida da apreciação não é o conhecimento técnico ou histórico, mas sim o encantamento. “O primeiro nível é se apaixonar pela obra de arte. A partir daí, os outros níveis de conhecimento ajudam a degustar melhor essa experiência”, observa. No lançamento deste sábado, Alexandre Braga fará uma palestra aberta ao público, apresentando o conteúdo do livro e propondo reflexões sobre como escutar música de maneira mais consciente e sensível.

“A MÚSICA NOSSA DE CADA DIA”

- Livro de Alexandre Braga

- Publicação independente

- 160 páginas

- R$ 50

- Lançamento neste sábado (27/9), às 10h, no Centro Cultural IDEA