Grupos femininos se destacam no festival BH Choro, em Santa Tereza

As mulheres ganham destaque no Festival BH Choro, que será realizado desta quinta-feira a sábado (3/5) na Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza. O grupo Chorosas abre a noite de hoje, às 19h. O Abre a Roda vai se apresentar amanhã.

“Isso demonstra a grande afluência feminina tanto no palco quanto na plateia. Hoje, o público feminino é grande e está, cada vez mais, ocupando espaço na cena do choro”, afirma Paulo Dias Gomes, o Paulão, presidente do Clube do Choro de BH e coordenador do festival.

Abre a Roda – Mulheres no Choro é formado por Alice Valle, Bia Nascimento, Cláudia Sampaio, Maria Elisa Pompeu, Nath Coimbra, Raissa Anastasia, Sandra Leão e Shari Simpson, enquanto o Chorosas reúne Cristiane Cordeiro, Poliana Soares, Priscila Ribeiro, Mariana Martins e Bárbara Carvalho.

O evento comemora um ano do reconhecimento do chorinho como patrimônio cultural imaterial do Brasil, título concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístco Nacional (Iphan). “A homenagem destaca a importância desta linguagem musical de afeto, união, companheirismo e encontros, fiel a suas origens nas rodas de choro”, diz Paulo Gomes.

Nesta quinta-feira, também vai se apresentar o grupo Choro de Minas, que comemora duas décadas de carreira, formado por Marcos Flávio (trombone), Dudu Braga (cavaquinho), Silvio Carlos (violão de 7 cordas) e Ramon Braga (pandeiro).

Na sexta, a Velha Guarda do Clube do Choro convida Wesley Procópio. “Ele comprou, reformou e tocará um oficleide, instrumento de sopro de origem francesa, da família dos metais, inventado pelo belga Antoine Joseph Sax, no século 19. É instrumento da Primeira Guerra Mundial, considerado o avô do saxofone”, explica Paulão. “Aliás, o único professor de música do Pixinguinha teve foi o Irineu Batina, que tocava oficleide.”

Curiosidade: como oficleide é feito de uma liga resistente de metal, vários instrumentos foram transformados em munição durante a Primeira Guerra.

Wesley Procópio, atração de sexta-feira (2/5), vai apresentar o oficleide ao público Instagram Wesley Procópio/@vitormus

No sábado, o Clube do Choro apresentará clássicos do gênero e fará homenagem ao compositor e instrumentista Geraldinho Alvarenga. Outra atração será o grupo carioca Choro na Rua, formado por instrumentistas respeitados, como Silvério Pontes, Henrique Cazes, Rogério Caetano, Bebê Kramer, Alexandre Maionese, Rodrigo Jesus, Dudu Oliveira e Charles da Costa.

“O grupo apresentará o repertório com o qual ganhou o Prêmio da Música Brasileira, dado ao álbum 'Obrigado Zé da Velha' nas modalidades Revelação e Melhor Grupo Instrumental. Quase todo esse pessoal já tocou com o trombonista sergipano Zé da Velha”, informa Paulão.

Henrique Cazes e Rogério Caetano vão se apresentar sábado (3/5) com o grupo Choro na Rua Marília Figueiredo/divulgação

Sede própria

O músico mineiro afirma que a criação do BH Choro e do Clube do Choro é parte da revitalização desse gênero musical em BH. “A 14ª edição do festival é a prova viva de que o choro veio para ficar”, acredita.

A batalha, agora, é por um espaço para o clube. “Estamos trabalhando há 19 anos e ainda não temos sede. Precisamos dela para expandir a escola, com biblioteca e salas de ensaio. E também para montarmos a discoteca, pois temos muitos LPs doados. O acervo do Ausier Vinicius, do bar Pedacinhos do Céu, que está sem espaço. Como o choro foi reconhecido como ponto de cultura, se conseguirmos uma sede, poderemos disponibilizá-la para a coletividade”, conclui.

14º BH CHORO

• Hoje (1º/5)

19h: Chorosas

20h30: Choro de Minas

• Sexta (2/5)

19h: Abre a Roda – Mulheres no Choro

20h30: Velha Guarda do Clube do Choro e Wesley Procópio

• Sábado (3/5)

19h: Clube do Choro de BH

20h30: Choro na Rua

• Praça Duque de Caxias, Santa Tereza. Entrada franca