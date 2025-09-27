Pianista Eduardo Hazan se apresenta na Fundação de Educação Artística







Aos 88 anos, o pianista veterano Eduardo Hazan se apresenta neste sábado (27/9), às 20h, na Fundação de Educação Artística (FEA) com as peças “Concerto em lá maior K.488”, do austríaco Mozart, e “Quadros de uma exposição’, do russo Mussorgsky. O concerto solo será realizado na Sala Sérgio Magnani, como parte da série “Eufonias”.



A obra de Mozart, composta em 1786, é uma das mais conhecidas do músico. Originalmente escrita como um diálogo entre piano e orquestra, será recriada por Hazan neste recital em uma versão apenas para piano, em que o intérprete se encarrega de incorporar ambas vozes intercaladas. “Como não havia uma orquestra disponível, vou tentar inserir no próprio instrumento a parte da orquestra. É como se fosse uma conversa dupla no piano. Como não posso tocar os dois simultaneamente, será apenas uma parte da orquestra”, explica Eduardo Hazan.



Ele destaca que se trata de um experimento. “Decidi fazer sem ter certeza de que existe essa possibilidade. Não tenho visto isso nem no YouTube, mas achei melhor do que deixar de tocar essa peça maravilhosa”, afirma Hazan, lembrando que a plataforma, que conheceu há alguns anos, ampliou ainda mais suas possibilidades de estudo.



Na segunda parte do recital, Hazan interpreta a obra escrita por Mussorgsky em 1874. A obra foi inspirada em uma exposição de telas de Viktor Hartmann, pintor e arquiteto, amigo próximo do compositor russo. A suíte de Mussorgsky é uma homenagem ao artista, morto em 1873.



Com o subtítulo “Uma lembrança de Viktor Hartmann”, “Quadros de uma exposição” é estruturada em 10 partes que evocam diferentes obras do pintor, simulando o passeio de Mussorgsky pela galeria. “São peças interessantíssimas. Cada uma é totalmente diferente da outra. É um estilo mais para o século 21 do que o barroco, mas não é uma peça atonal. Tem uma linguagem altamente fantasiosa. Tem momentos leves e misteriosos, outros arrogantes e agressivos”, comenta.



Hazan também ressalta o impacto do desfecho da obra, com a famosa peça “O grande portão de Kiev”. “A peça termina de um jeito que é uma verdadeira explosão”, observa o pianista.



Para Hazan, a força das obras de Mozart e Mussorgsky transcende as barreiras da música erudita. “Mesmo para quem não é muito chegado na música clássica, as obras são cativantes demais”. O pianista defende que é missão do músico levar o público a essa emoção e dominá-lo com as interpretações. “O papel do músico é criar uma corrente incrível entre ele e o público. Quando o artista consegue conquistar as pessoas, a música fica reverberando no cérebro delas. Elas absorvem e incorporam aquelas peças”, afirma.



Eduardo Hazan é natural de Santos, no litoral paulista, e radicado em Belo Horizonte. É um dos fundadores da FEA e referência do piano no Brasil. Estudou com Oscar Adler, no Rio de Janeiro, e aprofundou sua formação na Áustria, na França e nos Estados Unidos. Além de uma sólida carreira como intérprete, dedicou-se ao ensino da música, lecionando na FEA e na Escola de Música da UFMG por mais de duas décadas.

* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco

“EUFONIAS”

Concerto solo do pianista Eduardo Hazan. Neste sábado (27/9), às 20h, na Sala Sérgio Magnani da Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda pela plataforma Inti.