Esposa detalha comunicação especial com Bruce Willis, que enfrenta demência

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Bruce Willis e a esposa, Emma Hemming, criaram uma maneira especial de se comunicar. Em entrevista ao The Times, a modelo revelou como faz para se conectar com o astro de ação de Hollywood, que foi diagnosticado em 2023 com demência frontotemporal (DFT), uma doença cerebral degenerativa que afeta a personalidade, comportamento e habilidades linguísticas. Um ano antes, em 2022, Willis também foi diagnosticado com afasia, um distúrbio que compromete a compreensão e a formulação da linguagem.

Emma, que é casada com Willis há 14 anos e mãe de duas filhas do casal, explicou ao The Times que a comunicação entre eles precisou evoluir devido às dificuldades do marido para falar. "Bruce e eu agora temos nossa própria linguagem, nossa própria maneira de estar um com o outro. É apenas sentar com ele, caminhar com ele, ouvi-lo enquanto ele tenta verbalizar em sua própria linguagem. Ouvi-lo, validá-lo. Sabe como é", disse.

Ela acrescentou que não consegue perguntar diretamente como Willis se sente ou se algo dói. Em vez disso, observa linguagem corporal e contato visual para compreender o que ele está vivenciando.

"Temos esses momentos de conexão o tempo todo. Se eu acho que ele sabe: 'Ah, esta é a Emma, e estamos casados há tantos anos'? Não sei como é esse processo para ele. E quando ele me abraça, me sinto como o Bruce. Não é diferente nesse sentido. E isso é muito, muito lindo e muito, muito doloroso. É uma perda enorme”, declarou.

A DFT é causada pela perda progressiva de células nervosas nos lobos frontal e temporal do cérebro, e os sintomas podem incluir mudanças de personalidade, problemas de comportamento, dificuldades na fala, distração, fraqueza muscular e tremores. Estima-se que entre 50.000 e 60.000 pessoas sofram de algum tipo de DFT nos Estados Unidos, segundo a Associação de Alzheimer.

No seu novo livro, The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path, Emma detalha a experiência de cuidar de Bruce, descrevendo a doença como “cruel” e exigente. "Mesmo quando você acha que não aguenta mais, precisa de um pouco mais. Perceber que não há tratamento, nem cura foi uma das experiências mais traumáticas, sentir-se completamente sozinha”, desabafou.

Casas separadas

No livro, Emma conta que ela e o marido agora moram em casas separadas. Ela detalhou que a escolha é uma forma de preparar as duas filhas para a morte do pai. Atualmente, Bruce vive em um alojamento com cuidados 24 horas.

"Mesmo que essa decisão garanta o bem-estar e a segurança geral de Bruce e permita que nossos filhos pequenos prosperem, foi um momento incerto e doloroso. Ainda é doloroso para mim. Afinal, este é meu marido, e tê-lo em outra casa não fazia parte do futuro que havíamos planejado juntos”, escreveu.

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, fez um desabafo nas redes sociais sobre a doença do ator. Ela está com 47 anos cuidando do marido, que sofre de demência aos 70. Reprodução Instagram "Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu não queria que o diagnóstico do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma", publicou. Reprodução Instagram @dobledebruce Emma atua pela conscientizaÃ§Ã£o da doenÃ§a e em contato com famÃ­lias que vivem um drama semelhante. "Apoiar outros cuidadores e famÃ­lias que vivem com demÃªncia me deu propÃ³sito e conexÃ£o, dos quais eu precisava desesperadamente", postou. ReproduÃ§Ã£o/Instagram No dia 19/03/2025, Bruce Willis completou 70 anos e sua filha Rumer Willis aproveitou para atualizar o estado de saúde do protagonista de "Duro de Matar". O ator teve diagnóstico de uma doença neurodegenerativa, a demência frontotemporal, em 2023 Reprodução/Instagram “Ele está ótimo [...] Na verdade, é seu aniversário de 70 anos, então, por favor, desejem um grande feliz aniversário ao meu pai”, disse Rumer, que nasceu do relacionamento do ator com a atriz Demi Moore. Reprodução/Instagram Demi Moore, assim como as outras duas filhas do astro, também publicou fotos com o ex-marido e escreveu: "Feliz aniversário, BW! Nós te amamos! Reprodução/Instagram @demimoore Os familiares de Bruce Willis têm aproveitado cada segundo ao lado do astro de filmes de ação, em meio às dificuldades do seu diagnóstico de demência frontotemporal (DFT). Reprodução/Instagram A imprensa que acompanha celebridades divulgou que a progressÃ£o da doenÃ§a neurolÃ³gica degenerativa comeÃ§a a fazer com que Bruce Willis nÃ£o reconheÃ§a algumas pessoas, incluindo Demi Moore. â??Elas nÃ£o sabem quanto tempo ele tem, entÃ£o tratam cada dia como se fosse o Ãºltimo.â? - ReproduÃ§Ã£o Instagram Bruce Willis e Demi Moore foram casados entre 1987 e 2000. Na união, nasceram as filhas Rumer, Scout e Tallulah, todas com mais de 30 anos. Além disso, com a atual esposa, Emma Heming, com quem está casado desde 2009, o ator teve mais duas meninas: Evelyn e Mabel. Reprodução/ @emmahemingwillis Demi Moore mantém a amizade com ele e se relaciona bem com a atual esposa do ator. Ela continua frequentando a casa do ex-marido. Reprodução/Instagram Em entrevista à revista “People” em outubro de 2024, Demi Moore falou sobre o estado de saúde do ex-marido. “A doença é o que a doença é. E eu acho que você precisa estar em uma aceitação realmente profunda do que isso significa”, declarou. Reprodução/Instagram Emma já desabafou outras vezes nas redes sociais sobre a dificuldade em cuidar do ator. Chamada de "corajosa" pelos fãs do astro, ela disse que a alegria nas fotos muitas vezes não reflete o cansaço e o esforço diário para enfrentar a situação. Reprodução / Instagram @emmahemingwillis "Não estou bem, mas preciso dar o meu melhor por mim mesma e pela minha família, porque, mais uma vez, se não nos cuidarmos, não podemos cuidar de quem amamos”, disse. Reprodução/Instagram Em outubro de 2023, Emma também celebrou nas redes sociais a estreia de "Moonlighting " (A Gata e o Rato") no streaming. O seriado de TV fez sucesso e foi um marco no começo da carreira do ator . Reprodução Instagram Bruce ficou mundialmente famoso justamente por “A Gata e o Rato”, em que interpretava um detetive ao lado da atriz Cybill Sheperd, em uma mistura de comédia e policial entre 1985 e 1989. Divulgação Nascido na Alemanha, em 1955, Bruce Willis se tornou um consagrado ator e produtor ao longo de mais de 40 anos de carreira. Gage Skidmore/Wikimedia Commons Ele ficou mundialmente famoso com a franquia "Duro de Matar" (1988, 1990 e 1995), interpretando o icônico detetive John McClane. Divulgação/20th Century Studios Já nos anos 2000, o ator brilhou em outros filmes de gênero policial, como em "Sin City" (2005), como o detetive John Hartigan, e em "RED: Aposentados e Perigosos" (2010 e 2013), interpretando o aposentado agente da CIA Francis "Frank" Moses. Divulgação Em 2007, Bruce Willis e John McClane voltaram às atividades para a quarta parte da franquia, chamada "Duro de Matar 4.0". Divulgação Bruce Willis também se aventurou em produções de ficção científica, como, por exemplo, fazendo o papel de Harry S. Stamper no filme "Armageddon" (1998). Ele ainda é bastante lembrado pela participação em "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (1994), de Quentin Tarantino. Divulgação/Buena Vista Pictures Um de seus papéis de maior repercussão foi no suspense "O Sexto Sentido", em que um menino vê pessoas que já morreram. Dirigido por M.Night Shyamalan, foi um grande sucesso e até hoje é visto e celebrado. Divulgação Nos últimos filmes da carreira, Bruce fazia apenas pontas e papéis em produções pouco significativas, justamente devido à dificuldade para memorizar falas por conta do progresso da doença. Divulgação O ator fez tantos trabalhos ruins que chegou a inspirar categorias exclusivas no Framboesa de Ouro, prêmio concedido aos piores do ano. Mas ao saber da doença do ator, a direção da premiação voltou atrás, compreendendo que ele estava com um sério problema. Divulgação Voltar Próximo

A mudança ocorreu no último mês de agosto. O alojamento de Bruce fica próximo à residência da família. Ela declarou que decidir separar as filhas do pai foi “a mais difícil das decisões”. “O Bruce ia querer isso para as nossas filhas. Ele ia querer que elas estivessem em uma casa mais adequada às demandas delas, não às demandas dele”, justificou.

Filme pode ter colaborado para doença

Em entrevista à Fox News, Emma contou que, durante a filmagem de “Duro de Matar” (1988), Willis teve perda auditiva, que possibilitou que a demência começasse a se desenvolver. Segundo ela, Bruce não usou proteção adequada nas gravações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com isso, ele desenvolveu uma perda auditiva severa, que culminou no diagnóstico tardio da demência frontotemporal. “Isso tirou grande parte da audição dele. E, com o tempo, todos nós começamos a notar que ele não estava ouvindo bem. No começo, pensei que fosse só isso, que ele estava ficando mais velho”, disse.

O que é a Demência Frontotemporal (DFT)?