Em 2014, astros Stallone e Bruce Willis tiveram conflito; relembre rixas entre famosos

Bruce Willis encerrou a carreira em 2022. No ano seguinte, a família do ator anunciou que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal. Com o ex-colega passando por essa situação delicada de saúde, Stallone fez post no Instagram com mensagem de solidariedade: "Nós nos conhecemos há muito tempo, desejo o melhor para você e sua família maravilhosa". Foto: Reprodução/Instagram