Situação de Bruce Willis se agrava: Portal afirma que ator já não anda nem fala

"Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu não queria que o diagnóstico do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma", publicou. Foto: Reprodução Instagram @dobledebruce