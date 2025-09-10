Quinta temporada da série 'Only murders in the building' tem mortes e máfia

A morte do porteiro que por décadas guardou o prédio mais assombrado de Nova York guia a nova temporada de “Only murders in the building”, em que os vizinhos Mabel, Oliver e Charles se reúnem pela quinta vez para investigar outro mistério sem pé nem cabeça.

Pensar que tantos assassinatos poderiam ocorrer um atrás do outro nas mesmas bandas é um tanto forçado, mas os roteiristas estão atentos para evitar repetecos, afirma Steve Martin, um dos protagonistas e cocriador da série.

Desta vez, o trio de detetives amadores terá de lidar com mafiosos. Enquanto fuçam as pistas e interrogam suspeitos, eles descobrem passagens e salas secretas no edifício onde moram, o Arconia, que existe na vida real.

“Não queremos soar repetitivos, mas vamos repetir certas coisas, como os traços dos personagens”, diz Martin.

Mabel ainda é a mais racional do trio, num contraponto à impulsividade de Charles e Oliver, este agora mais distraído que de costume por causa de seu casamento com Loretta, personagem de Meryl Streep, celebrado no final da última temporada.

Mabel é a personagem mais bem-sucedida de Selena Gomez, que acaba de atravessar turbulência na carreira com “Emilia Pérez”, filme indicado a 13 estatuetas do Oscar que virou motivo de piada por causa de polêmicas com o elenco.

Selena foi alvo de parte das críticas, acusada de falar mal espanhol e não alcançar o nível de interpretação das outras protagonistas, Zoe Saldaña e Karla Sofía Gascón.

Música

Apesar de ter ficado famosa primeiro como atriz em uma série juvenil do canal de TV pago da Disney, Selena logo enveredou pela música. Só mais velha é que voltou a se dedicar à atuação, e com “Only murders” ganhou reconhecimento da indústria, apoio de atores veteranos e elogios da crítica.

Ano passado, a série rendeu a ela indicação ao troféu de Melhor Atriz no Emmy, prêmio mais importante da televisão.

“Me sinto sortuda todos os dias”, diz ela, questionada sobre o balanço de seus últimos projetos. Além de “Only murders” e “Emilia Pérez”, Gomez produz e faz uma ponta em “Os feiticeiros além de Waverly Place”, derivado da série que deu fama a ela na década passada. “Valorizo porque amanhã é um dia novo e aí posso perder tudo em cinco segundos”, comenta.

Selena lançou um novo disco, “I said I love you first”, após cinco anos do seu último álbum. Mas sua vontade é ser vista mais como atriz mesmo, ela diz. “Honestamente, é o que eu sempre quis fazer.”

Juventude

Aos 33 anos, ela é a mais jovem e inexperiente do elenco principal. Martin e Short, seus colegas, têm 80 e 75, nesta ordem. “Only murders” conta ainda com Meryl Streep, de 76, uma das atrizes mais respeitadas em atividade.

A junção desses nomes, tão díspares entre si, foi justamente o que agradou e fez a série deslanchar em 2021. “Meryl ainda me dá frio na barriga”, diz Selena, sobre trabalhar com tantos veteranos.

“Only murders” bate na trave nos troféus mais importantes do Emmy, tendo vencido apenas sete das 28 indicações que recebeu ao longo de quatro anos, todas em categorias técnicas ou de pouca relevância. A quarta temporada, do ano passado, compete na edição do Emmy marcada para o próximo domingo (14/9).

A série tem rival feroz: “O urso”, que abocanhou a maioria dos prêmios pelos quais foi indicada desde 2023. O problema, dizem especialistas, é que “O urso” tem pouca graça, ou quase nenhuma, o que tornaria a sua inscrição nas categorias de comédia injusta. O debate amplo e complexo se arrasta pela indústria há anos.

Short diz que as regras são confusas mesmo quando se trata do Emmy. Martin, um dos humoristas mais importantes dos Estados Unidos, é mais incisivo. “Premiações tendem a levar os dramas mais a sério, mas temos de contar a nossa história de um jeito divertido”, comenta. (Guilherme Luis/Folhapress)

“ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

Quinta temporada, disponível na plataforma Disney +