"O verão que mudou a minha vida": penúltimo capítulo estreia nesta quarta



Em apenas uma semana, o triângulo amoroso entre Belly (Lola Tung) e os irmãos Fisher, Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno) chega ao fim. A dúvida sobre quem ficará com a protagonista – e se ela sequer irá arranjar um par – movimenta a internet há cerca de dois meses, quando a terceira temporada de “O verão que mudou a minha vida” estreou no Prime Video.

Os 11 episódios finais da série estão sendo lançados semanalmente, às quartas, com a estreia do penúltimo capítulo hoje (10/9) e do último em 17 de setembro. Ao longo das semanas anteriores, o público acompanhou Belly romper o noivado com Jeremiah, no dia do casamento, após Conrad declarar seu amor pela protagonista.



O capítulo foi a epítome do drama que circunda o trio desde a estreia da série, em 2022. “O verão que mudou a minha vida” é uma adaptação da trilogia homônima escrita por Jenny Han, a autora da saga de livros “Para todos os garotos que já amei”, adaptados para a Netflix, e a criadora da série “Com carinho, Kitty”, também no streaming.

Na trama, Laurel (Jackie Chung), mãe de Belly e Steven (Sean Kaufman), e Susannah (Rachel Blanchard), mãe de Conrad e Jeremiah, são amigas desde a faculdade e criaram os filhos juntos. Todos os verões, as famílias se encontram na fictícia Cousins Beach para passar as férias.



Quando a série começa, era para ser mais um verão comum. Só que dessa vez, Belly está completando 16 anos e, como indica o título original “The summer i turned pretty” (“O verão em que fiquei bonita”, em inglês), ela deixou os óculos e o aparelho na infância. Agora, começa a se envolver com os meninos.

Nesta terceira temporada, relação de Belly e Jeremiah (Gavin Casalegno), o caçula dos Fischer, está passando por crise Prime Video/Divulgação

Traições

O triângulo amoroso fica cada vez mais complicado. A protagonista beija Jeremiah primeiro, mas, logo no fim do verão, Conrad se declara para ela e eles começam a namorar. Belly sempre foi apaixonada pelo filho mais velho de Susannah e todos sabem disso. “Para Belly, Conrad é o sol. E quando o sol sai, as estrelas desaparecem”, comenta Laurel na primeira temporada.



O relacionamento não dura, porque a mãe dos meninos está em estado terminal do câncer de mama e Conrad não consegue dar a atenção necessária para Belly, o que a deixa frustrada. Quando se encontram no próximo verão, ela decide apostar em um relacionamento com Jeremiah.

Na terceira temporada, o casal está junto há quatro anos e o namoro, que parecia sólido, começa a desabar aos poucos. Após uma briga e um suposto término, Jeremiah viaja de férias para Cabo San Lucas, no México, e se envolve com outra menina.



Belly se sente traída, mas também esconde que passou o Natal com Conrad, em Cousins, após três anos sem o ver, e está com dúvidas sobre os próprios sentimentos. Mesmo em crise, Jeremiah e Belly – que nem sequer atingiu a maioridade – ficam noivos.



Taylor Swift

A narrativa apela para subterfúgios, mas chama a atenção pelas reviravoltas. Sucesso no streaming, os desfechos de “O verão que mudou a minha vida” também movimentam as redes sociais. O público se engaja nos debates sobre as decisões tomadas por Belly e pelos garotos, além de questionar os valores de personagens que continuam a se relacionar com a ex-namorada do irmão, ou com os dois amigos de infância.

A série, escrita principalmente para jovens mulheres, também conquista pela trilha sonora. Entre as cantoras com faixas recorrentes estão Olivia Rodrigo, Chappell Roan e Taylor Swift, cujas canções dominam as temporadas. Até agora, 19 músicas da cantora já foram utilizadas na série, incluindo a regravação da faixa “Delicate”, do álbum “Reputation”, lançada exclusivamente durante a segunda temporada.



Desde a estreia do nono episódio, em 3 de setembro, a série está seguindo roteiro original assinado por Sinead Daly, Sarah Kucserka, Jenny Zhang e Jenny Han. Conforme o último livro da saga, “Sempre teremos o verão” (2011), a história de Belly deveria ter terminado com o fim do noivado e um epílogo ao lado de Conrad. Porém, após desistir do compromisso, a protagonista embarcou para Paris e está tentando se redescobrir no novo continente.



Suspense

Em entrevista à “Elite Daily”, Jenny Han prometeu grandes mudanças no final da série. “Eu sou uma pessoa que está sempre mudando as coisas. As pessoas falam ‘Por que você está mudando isso? Estava indo tão bem’. Mas para mim sempre pode ser melhor. É assim que eu faço todas as coisas, então naturalmente eu iria trabalhar nessa história sentindo que queria fazer algo ainda melhor e tentar coisas novas”, explicou.

A autora evita revelar qualquer detalhe sobre o desfecho e o suspense mantém o público dividido e ansioso. Alimentam-se especulações sobre a possibilidade de a protagonista reviver o romance com Conrad, se entregar a uma nova paixão ou seguir caminho próprio, trocando as praias americanas pelo verão francês.



“O VERÃO QUE MUDOU A MINHA VIDA”

• Os dois últimos episódios da série estreiam hoje (10/9) e na próxima quarta (17/9), respectivamente, às 4h, no Prime Video, onde também estão disponíveis as duas primeiras temporadas.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro