Raul Gil é transferido para UTI, mas responde bem ao tratamento

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi transferido para a UTI após uma descompensação respiratória aguda por broncoespasmo na tarde dessa sexta-feira (5/9). Ele deve permanecer na unidade de tratamento intensivo pelo menos até este domingo (7/9).





Raul Gil está internado no Hospital Moriah, em São Paulo desde quarta-feira (3/9), depois de sentir uma indisposição. Após exames, ele foi diagnosticado com diverticulite aguda e desidratação, segundo boletim médico divulgado pelo hospital.





O Estado de Minas apurou que a descompensação respiratória, provavelmente, foi causada pela diverticulite. O apresentador segue estável, conversando com a equipe médica, mas ainda inspira cuidados de UTI.





Segundo boletim médico divulgado neste sábado (6/9), o estado de saúde de Raul Gil é estável e apresenta evolução positiva, com redução nos sinais de inflamação e infecção na região abdominal.





A equipe responsável pelo tratamento é coordenada pelo clínico geral e internista Dr. Sérgio Felizola. O comunicado oficial informa que o paciente continua recebendo medicação intravenosa e responde bem ao tratamento.





Histórico recente de saúde

Em maio de 2023, Raul Gil foi submetido a um procedimento de raspagem da próstata no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar o aumento da glândula, que pode causar obstrução urinária. Na ocasião, ele afirmou que a cirurgia “foi um sucesso” e que se recuperava bem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Relembre a trajetória de Raul Gil