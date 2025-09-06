Raul Gil é transferido para UTI, mas responde bem ao tratamento
O apresentador deve seguir internado na Unidade de Tratamento Intensivo em São Paulo, onde deu entrada na quarta-feira (3/9) com quadro de diverticulite aguda
O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi transferido para a UTI após uma descompensação respiratória aguda por broncoespasmo na tarde dessa sexta-feira (5/9). Ele deve permanecer na unidade de tratamento intensivo pelo menos até este domingo (7/9).
Raul Gil está internado no Hospital Moriah, em São Paulo desde quarta-feira (3/9), depois de sentir uma indisposição. Após exames, ele foi diagnosticado com diverticulite aguda e desidratação, segundo boletim médico divulgado pelo hospital.
O Estado de Minas apurou que a descompensação respiratória, provavelmente, foi causada pela diverticulite. O apresentador segue estável, conversando com a equipe médica, mas ainda inspira cuidados de UTI.
Segundo boletim médico divulgado neste sábado (6/9), o estado de saúde de Raul Gil é estável e apresenta evolução positiva, com redução nos sinais de inflamação e infecção na região abdominal.
A equipe responsável pelo tratamento é coordenada pelo clínico geral e internista Dr. Sérgio Felizola. O comunicado oficial informa que o paciente continua recebendo medicação intravenosa e responde bem ao tratamento.
Histórico recente de saúde
Em maio de 2023, Raul Gil foi submetido a um procedimento de raspagem da próstata no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar o aumento da glândula, que pode causar obstrução urinária. Na ocasião, ele afirmou que a cirurgia “foi um sucesso” e que se recuperava bem.
Relembre a trajetória de Raul Gil
Antes da TV, Raul Gil começou sua carreira artística como cantor de boleros e apresentador de shows musicais em casas noturnas;
Em 1967, fez sua primeira aparição na TV Record, onde começou a ganhar visibilidade como apresentador;
Passou por diversas emissoras, como Excelsior, Tupi, Manchete, Band, Record e SBT, sempre levando ao ar programas de auditório com música, humor e revelação de talentos;
Ficou conhecido por criar e valorizar atrações como “Quem Sabe, Canta, Quem Não Sabe, Dança” e “Banquinho”, que revelaram inúmeros artistas para o grande público;
Raul foi responsável por lançar ou impulsionar carreiras de nomes como Yasmin Santos, Leandro & Leonardo, Ivete Sangalo, e até mesmo Maisa Silva, quando criança;
Sua mais longa permanência foi no SBT, onde comandou o Programa Raul Gil de 2010 a dezembro de 2024, encerrando um ciclo de 14 anos;
Tornou-se marca registrada com seu jeito carismático, humor simples e a frase célebre: “Vocês querem que eu vá embora?”;
Com mais de cinco décadas de carreira, Raul se consolidou como um dos apresentadores mais queridos e tradicionais da televisão brasileira;
Após deixar a TV aberta, passou a investir em conteúdos digitais ao lado do filho, Raul Gil Jr.