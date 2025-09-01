Assine
FESTIVAL DA CANÇÃO

Fenac encerra etapa classificatória com 30 selecionados para a semifinal

Zeca Baleiro precisou cancelar show devido a um acidente na rodovia Fernão Dias, mas Nando Reis animou o público em Nepomuceno

Da redação
Da redação
Repórter
01/09/2025 04:00

O acidente impediu a chegada de Zeca Baleiro para o show do Fenac em Nepomuceno, mas Nando Reis marcou presença e animou o público
O acidente impediu a chegada de Zeca Baleiro para o show do Fenac em Nepomuceno, mas Nando Reis marcou presença e animou o público crédito: Letícia Melo/Divulgação


Um acidente na rodovia Fernão Dias, em Cambuí, impossibilitou que a apresentação de Zeca Baleiro, marcada para o último sábado (30/8), acontecesse em Nepomuceno, no Sul de Minas, como atração da 55ª edição do Festival Nacional da Canção. O trânsito ficou interditado por horas e impediu que o cantor chegasse a tempo.


“Eu deveria estar aí prestes a fazer um show para vocês, mas aconteceu um imprevisto. Desde 15h30 estamos aqui. Aconteceu um incidente, um caminhão tombou e até agora não conseguiram dar um jeito. Esperamos pacientemente na esperança de que a coisa fosse resolvida e que a gente chegasse a tempo”, afirmou Zeca.

“Mas agora perdemos completamente essa esperança, porque não anda. Está tudo parado. Peço mil desculpas, esse é o clássico motivo de força maior. Espero em breve poder honrar esse compromisso e fazer um show para vocês”, completou em vídeo publicado nas redes sociais.


Na sexta-feira (29/8), Nando Reis se apresentou na Concha Acústica da cidade, com seus maiores clássicos, diante de uma plateia formada por milhares de pessoas. Os jurados escolheram quatro composições na modalidade presencial e uma na modalidade on-line para as semifinais, que acontecem em Boa Esperança, de 4 a 6 de setembro.


Nesta etapa, foram classificadas canções do Rio Grande do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo. Na categoria on-line, avançou “Lágrimas de um até breve”, de Cristian Sperandir e Laura Dalmás. Já na modalidade presencial, foram classificadas: “Preste atenção na letra”, de Poli Pimpão e Douglas Sá; “A linha e o anzol”, de Tacy; “A liberdade de viver”, de Edinho Vilas Boas e Yayá Vilas Boas; e “Apollo”, de Jorge Cartola.


Encerradas as etapas classificatórias, o festival desembarca agora em Boa Esperança, de 4 a 6 de setembro, quando acontecem as semifinais e a grande final. Na cidade, Vanessa da Mata será a atração do dia 6, encerrando a temporada do festival. O Fenac vai entregar cerca de R$ 250 mil em prêmios e o troféu Lamartine Babo ao vencedor.

 

“FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO”

Nesta quinta, sexta e sábado (4, 5 e 6/9) em Boa Esperança (MG)

