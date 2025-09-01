Nada como antecipar as coisas



Setembro chegou e já estou pensado como será meu Natal, porque o do ano passado estava internada no hospital, dopada por minha enfermeira noturna, que chegou coberta de recomendações, pois tinha trabalhado em hospital conhecido por 10 anos. Só foi descoberto o meu estado porque eu estava tão ruim e tão fraca que um sobrinho médico mandou me internar.



Estava simplesmente dopada por causa dos fortes remédios que ela estava me dando à noite, e que tinha levantado suspeita na minha prima e em um grande amigo. Tenho, portanto, procurado programar o que farei para as festas de fim de ano. As floras são os melhores lugares para encontrar árvores e folhagens, o verde de todas as cores tem a cara do Natal. E, comprando agora, fica tudo mais barato, porque os preços dobram no fim do ano.



As plantas em vaso são as melhores, porque estão vivas, na época é só mudá-las para um vaso mais bonito ou, se couber, colocá-las dentro de outro. Procure comprar verdes combinando, porque não só imita a natureza como fica mais bonito. Árvores de Natal naturais têm uma vantagem a mais: perfumam toda a casa. Quem usar as artificiais pode comprar o perfume de esguichar, alguns americanos imitam o verdadeiro. Para que a casa fique toda com ar natalino, procure nas floras mudas pequenas de árvore de Natal e espalhe pela casa. Um bom truque é usar um galho grande, cobrindo a mesa da ceia.



Natal sem mil e uma luzinhas acesas não tem o brilho que a festa deve ter. Já está mais na hora de procurar as suas. Se encontrar as que ficam no tempo, apagadas de dia e brilhando à noite, melhor ainda. Mas, se não tem um eletricista na família, procure um. O excesso de luzes pode provocar um baita curto. Se sua casa é cercada por árvores, leve a iluminação até elas. Até os vizinhos vão gostar.



Lembre-se que a mais modesta decoração natalina ganha graça e bom gosto quando é iluminada. E quem tem presépios, lembre-se que eles combinam com velas, mas para terem um brilho maior, use lâmpadas escondidas, para não chocarem com as velas. Nem todo presépio é de material que resiste ao fogo das velas, mas todos eles podem receber mil e uma luzinhas, para ficar ainda mais bonito.

